Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

Das Restaurant «Sonne» in Auslikon ZH bleibt vorerst geschlossen. Über den Betrieb des aktuellen Pächters wurde der Konkurs eröffnet – und damit steht eine weitere Zäsur in der über 180-jährigen Geschichte des Gasthauses an.

Das Restaurant «Sonne» in Auslikon bei Pfäffikon ZH hat seinen Betrieb eingestellt. Laut einem Eintrag im Handelsregister wurde über das Einzelunternehmen des Pächters Uros Razpet der Konkurs eröffnet. Darüber berichtet der «Zürcher Oberländer».

Die Liegenschaft gehört Nadine Spörri-Näf und ihrem Ehemann Patrick Spörri. Der Bauunternehmer bestätigt gegenüber dem Portal, dass der Konkurs des Pächters kurzfristig erfolgt sei. «Am Ende ging es schnell», sagt er. Zu den Ursachen äussert er sich nicht.

Die «Sonne» gilt als traditionsreiches Gasthaus im Zürcher Oberland. In dem Gebäude wird seit mehr als 180 Jahren Gastronomie betrieben. In den vergangenen Jahren kam es jedoch mehrfach zu Wechseln bei der Führung des Betriebs.

Gleich zwei Konkurse innert weniger Jahre

Nachdem die langjährige Wirtin Silvia Näf das Restaurant im Sommer 2016 verlassen hatte, übernahmen neue Pächter den Betrieb. Diese mussten jedoch nach rund eineinhalb Jahren Konkurs anmelden.

2018 führten daraufhin Peter Näf und seine Tochter Nadine Spörri-Näf das Restaurant selbst weiter. Vier Jahre lang betrieben sie die «Sonne». Laut Spörri-Näf sei der Rückzug Ende 2022 nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. «Ich bin Mutter geworden und wollte den Fokus auf die Familie legen», sagt sie gegenüber der Zeitung.

Anfang 2023 wurde das Restaurant erneut verpachtet. Der neue Pächter Uros Razpet führte den Betrieb seither – bis nun auch sein Unternehmen Konkurs anmelden musste.

«Das Dorfleben stirbt»

Onlinebewertungen zeigen, dass das Restaurant zuletzt teilweise kritisch beurteilt wurde. Auf der Plattform Tripadvisor finden sich Kommentare wie «Nie wieder ‹Sonne› Auslikon», «Alles lieblos» oder «Mittelmass».

Trotz der erneuten Insolvenz soll die «Sonne» weiterhin als Restaurant genutzt werden. In der Region wurden zuletzt mehrere ehemalige Gastbetriebe zu Wohnungen umgebaut, etwa das «Puurehuus» in Wermatswil oder die «Metzg» in Russikon.

Für die «Sonne» planen die Eigentümer diesen Schritt jedoch nicht. «Wenn ein Dorf keine Beiz mehr hat, stirbt das Dorfleben. Wir wollen, dass es in Auslikon weiterhin ein Restaurant gibt», sagt Nadine Spörri-Näf gegenüber zo-online.ch.