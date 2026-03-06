Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Konkurs eröffnet Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

Sven Ziegler

6.3.2026

Die Sonne in Auslikon ZH ist geschlossen.
Die Sonne in Auslikon ZH ist geschlossen.
Screenshot Google Maps

Das Restaurant «Sonne» in Auslikon ZH bleibt vorerst geschlossen. Über den Betrieb des aktuellen Pächters wurde der Konkurs eröffnet – und damit steht eine weitere Zäsur in der über 180-jährigen Geschichte des Gasthauses an.

Sven Ziegler

06.03.2026, 09:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Über den Pächter des Restaurants «Sonne» in Auslikon ZH wurde der Konkurs eröffnet.
  • Das traditionsreiche Gasthaus existiert seit mehr als 180 Jahren und hatte in den letzten Jahren mehrere Pächterwechsel.
  • Die Eigentümer wollen die «Sonne» weiterhin als Restaurant betreiben und suchen bereits neue Pächter.
Mehr anzeigen

Das Restaurant «Sonne» in Auslikon bei Pfäffikon ZH hat seinen Betrieb eingestellt. Laut einem Eintrag im Handelsregister wurde über das Einzelunternehmen des Pächters Uros Razpet der Konkurs eröffnet. Darüber berichtet der «Zürcher Oberländer».

Die Liegenschaft gehört Nadine Spörri-Näf und ihrem Ehemann Patrick Spörri. Der Bauunternehmer bestätigt gegenüber dem Portal, dass der Konkurs des Pächters kurzfristig erfolgt sei. «Am Ende ging es schnell», sagt er. Zu den Ursachen äussert er sich nicht.

Die «Sonne» gilt als traditionsreiches Gasthaus im Zürcher Oberland. In dem Gebäude wird seit mehr als 180 Jahren Gastronomie betrieben. In den vergangenen Jahren kam es jedoch mehrfach zu Wechseln bei der Führung des Betriebs.

Gleich zwei Konkurse innert weniger Jahre

Nachdem die langjährige Wirtin Silvia Näf das Restaurant im Sommer 2016 verlassen hatte, übernahmen neue Pächter den Betrieb. Diese mussten jedoch nach rund eineinhalb Jahren Konkurs anmelden.

Knatsch um Foodtruck. Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

Knatsch um FoodtruckZürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

2018 führten daraufhin Peter Näf und seine Tochter Nadine Spörri-Näf das Restaurant selbst weiter. Vier Jahre lang betrieben sie die «Sonne». Laut Spörri-Näf sei der Rückzug Ende 2022 nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. «Ich bin Mutter geworden und wollte den Fokus auf die Familie legen», sagt sie gegenüber der Zeitung.

Anfang 2023 wurde das Restaurant erneut verpachtet. Der neue Pächter Uros Razpet führte den Betrieb seither – bis nun auch sein Unternehmen Konkurs anmelden musste.

«Das Dorfleben stirbt»

Onlinebewertungen zeigen, dass das Restaurant zuletzt teilweise kritisch beurteilt wurde. Auf der Plattform Tripadvisor finden sich Kommentare wie «Nie wieder ‹Sonne› Auslikon», «Alles lieblos» oder «Mittelmass».

«Kaum noch gefragt». Zürcher Landgemeinde verliert gleich beide Dorfbeizen

«Kaum noch gefragt»Zürcher Landgemeinde verliert gleich beide Dorfbeizen

Trotz der erneuten Insolvenz soll die «Sonne» weiterhin als Restaurant genutzt werden. In der Region wurden zuletzt mehrere ehemalige Gastbetriebe zu Wohnungen umgebaut, etwa das «Puurehuus» in Wermatswil oder die «Metzg» in Russikon.

Für die «Sonne» planen die Eigentümer diesen Schritt jedoch nicht. «Wenn ein Dorf keine Beiz mehr hat, stirbt das Dorfleben. Wir wollen, dass es in Auslikon weiterhin ein Restaurant gibt», sagt Nadine Spörri-Näf gegenüber zo-online.ch.

Mehr aus der Schweiz

Teenagerin war wochenlang im Spital. 62 Tage nach der Brand-Katastrophe darf Sofia wieder heim

Teenagerin war wochenlang im Spital62 Tage nach der Brand-Katastrophe darf Sofia wieder heim

Eidgenössische Räte. St. Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl tritt zurück

Eidgenössische RäteSt. Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl tritt zurück

Ausgerechnet nach Katastrophe. Walliser wollen Brandschutz-Kontrollen lockern

Ausgerechnet nach KatastropheWalliser wollen Brandschutz-Kontrollen lockern

Meistgelesen

Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Iran beschiesst Israel mit Streumunition +++ Hisbollah warnt Bewohner im Norden Israels
Trump begnadigt Kapitol-Stürmer – jetzt muss er lebenslang ins Gefängnis
Das Risiko ist enorm – zieht Trump die Kurden in den Krieg?
Auch die SP hatte mal eine «Halbierungsinitiative» – und scheiterte damit brutal