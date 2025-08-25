Tennis-Ass Roger Federers Vermögen ist laut «Forbes« auf 1,1 Milliarden Dollar gewachsen. Keystone

Roger Federer, bekannt für seine 20 Grand-Slam-Siege, hat nun auch finanziell neue Höhen erreicht. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer hat laut Forbes ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar erreicht und zählt damit zu den wenigen Sportlern mit Milliardärsstatus.

Hauptquelle seines Reichtums sind lukrative Sponsorenverträge und Beteiligungen, insbesondere an der Schuhmarke On, deren Börsengang ihm über 375 Millionen Dollar einbrachte.

Federer bleibt auch nach Karriereende eine internationale Werbeikone und gesellt sich zu Sportgrössen wie Michael Jordan und Tiger Woods im exklusiven Kreis der Sportmilliardäre. Mehr anzeigen

Tennis-Champ Roger Federer zählt auch in finanzieller Hinsicht zu den erfolgreichsten Sportlern weltweit: Der ehemalige Tennisstar gehört nun zu den wenigen Sportlern, die den Milliardärsstatus erreicht haben.

Laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» beläuft sich sein Vermögen auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Federer, der 2022 seine Tenniskarriere beendete, ist damit der zweite Tennisspieler nach Ion Țiriac, der diese Marke überschreitet.

Federers sportliche Laufbahn ist beispiellos. In 24 Jahren gewann er 103 Turniere, darunter 20 Grand-Slam-Titel, und führte die Weltrangliste insgesamt 310 Wochen an. Mit über 130 Millionen US-Dollar an Preisgeldern liegt er hinter Novak Djoković und Rafael Nadal.

Doch nicht nur auf dem Platz war Federer erfolgreich. Über 16 Jahre hinweg war er der bestverdienende Tennisspieler. Im Jahr 2020 führte er mit einem Jahreseinkommen von 106,3 Millionen Dollar die Liste der bestverdienenden Athleten weltweit an. Seine Sponsoreneinnahmen summierten sich auf etwa eine Milliarde Dollar, was mehr als doppelt so viel ist wie bei seinen Konkurrenten Djoković und Nadal.

Zu den renommierten Marken, mit denen Federer zusammenarbeitet, gehören Rolex, Mercedes-Benz, Lindt und Moët & Chandon. 2018 wechselte er von Nike zu Uniqlo und unterschrieb einen Zehnjahresvertrag über 300 Millionen Dollar.

On-Schuhe auch wichtiger Finanz-Faktor

Ein weiterer bedeutender Faktor für seinen Reichtum ist seine Beteiligung an der Schweizer Laufschuhfirma On. 2019 erwarb er dort einen Anteil von etwa drei Prozent und unterstützte die Entwicklung einer Tennisschuh-Linie. Der Börsengang der Firma zwei Jahre später steigerte den Wert seines Anteils auf über 375 Millionen Dollar.

Neben On ist Federer in weiteren Projekten aktiv. 2013 gründete er mit seinem Manager Tony Godsick die Agentur Team8, aus der der Laver Cup hervorging, ein jährliches Mannschaftsevent im ATP-Kalender. Auch Investitionen in Start-ups wie das chilenische Lebensmittelunternehmen NotCo gehören zu seinem Portfolio.

Federer reiht sich nun in den exklusiven Kreis der Sportmilliardäre ein, zu dem auch Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods und Floyd Mayweather gehören. Mit seiner anhaltenden Popularität bleibt er ein gefragter Markenbotschafter, dem auf Instagram und X über 25 Millionen Menschen folgen.

