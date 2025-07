Roger Federer verlegt Firmenimperium in Steueroase

Torsten Wenigstens bleibt er in der Schweiz.

Bohnenstange Und ist sicher auch noch Stolz darauf… 🫣

cobe Gut gemacht, Roger. Da werden die Basler wohl die Sozialleistungen kürzen müssen.

robbingwood0815 cobe Ganz schlechtes Kino:

«For a fistfull of dollars – take the money and run»

giannirodolfo Er ist ein normaler Schweizer Unternehmer geworden und macht es nur wie die Anderen! Die Struerunterschiede sind nicht von ihm gemacht!

GOCKELY Roger Federer kann machen was er will, geht niemanden etwas an. Die, welche nun meckern, sind einmal mehr pure Neider.

robbingwood0815 GOCKELY mich interessiert nur seine (neuerdings jämmerliche) «Vorbildfunktion» als öffentliche Person.

Sein Geldhaufen kümmert mich wenig.

Erwin55 Leider auch bei ihm, kann nicht genug bekommen, Geld verändert die Menschen. Früher habe ich Ihn bewundert heute nur noch enttäuscht von ihm.

robbingwood0815 Erwin55 Ja, leider –

und er reiht sich nahtlos ein, bei den Ospels, Vasellas & Co.

allenfalls unter ferner liefen (höchstens mittelmässig)

Bohnenstange Steuern sollen gefälligst die Armen zahlen… 💰😡

IagrineusIX Technisch gesehen geht uns das nichts an.

Persönlich sehe ich es leicht anders, faktisch ist sein Steuersitz noch in der Schweiz und noch in Monaco oder Dubai.

IagrineusIX IagrineusIX *nicht* in Monaco...