Zwei Jahre nach Bucherer-Kauf Rolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg

Samuel Walder

9.10.2025

Nach dem Kauf von Bucherer will Rolex nun unabhängige Uhrenhändler weg haben.
Nach dem Kauf von Bucherer will Rolex nun unabhängige Uhrenhändler weg haben.
Bild: Keystone/AP Photo/Yuki Iwamura

Rolex krempelt die Branche um: Mit dem Einstieg in den Direktvertrieb und der Übernahme des Luzerner Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer verändert sich das Machtgefüge im Luxussegment – zum Nachteil vieler Händler.

Samuel Walder

09.10.2025, 19:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Uhrenhandel weltweit spaltet sich zunehmend zwischen Boutiquen mit Luxusmarken wie Rolex und Patek Philippe und jenen ohne, die massiv geringere Umsätze erzielen.
  • Der Genfer Luxusuhrenhersteller Rolex treibt den Wandel mit dem Kauf des Luzerner Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer und einem massiven Rückbau des Händlernetzes voran, während Patek Philippe noch überwiegend auf traditionelle Geschäfte setzt.
  • Weltweit verlieren immer mehr Händler ihre Rolex-Lizenzen, was die Branche vor eine grundlegende Umwälzung in Richtung Direktvertrieb stellt.
Mehr anzeigen

Luxus oder Ladenhüter? In der glitzernden Welt der Uhrmacher tut sich ein tiefer Graben auf – zwischen jenen, die Topmarken wie Rolex und Patek Philippe verkaufen dürfen, und dem grossen Rest, der sich mit weniger klingenden Namen begnügen muss.

Die Branche scheint gespalten wie nie zuvor. Und der Abstand wächst rasant, wie die «Handelszeitung» berichtet.

Ein Beispiel in Grossbritannien zeigt, wie brutal die Realität für viele Händler ist. Laut einer Analyse des Fachmagazins Watchpro erwirtschaften Boutiquen, die Rolex oder Patek Philippe führen, im Schnitt satte 6,4 Millionen Pfund Umsatz pro Jahr. Wer hingegen auf andere Marken setzt, muss sich mit gerade einmal 1,1 Millionen Pfund begnügen – nur ein Sechstel des Traumergebnisses.

Ohne die Königsklasse läuft nichts

Das Muster dürfte weltweit ähnlich sein – auch in der Schweiz. Das Traditionshaus Les Ambassadeurs kämpft mit dem Konkurs, nicht zuletzt, weil sich Läden an Bestlagen wie der Zürcher Bahnhofstrasse ohne die Zugkraft der grossen Luxusmarken schlicht nicht mehr rechnen.

Gleichzeitig drängen immer mehr Uhrenmarken – trotz jahrzehntelanger Partnerschaften – ihre Händler zur Seite und verkaufe lieber direkt an die Endkund*innen.

Schweizer Starkoch wurde nicht bedient. Gehört Unfreundlichkeit in Zürcher Luxusläden zum Konzept?

Schweizer Starkoch wurde nicht bedientGehört Unfreundlichkeit in Zürcher Luxusläden zum Konzept?

Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Patek Philippe: Die firmeneigene Boutique in London gilt als umsatzstärkster Uhrenladen im Vereinigten Königreich – mit beeindruckenden 83 Millionen Pfund Jahresumsatz. Damit lässt sie selbst die besten Rolex-Patek-Händler locker hinter sich.

Rolex krempelt weltweiten Uhrenmarkt um

Während Patek Philippe weiterhin zu über 90 Prozent auf den klassischen Handel setzt, laut Schätzungen von Morgan Stanley und Luxeconsult, geht Rolex radikal neue Wege, wie uhrenkosmos.com berichtete.

Mit der Übernahme des Luzerner Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer – dem grössten Rolex-Vertriebspartner weltweit – hat der Branchenriese ein deutliches Signal gesetzt: Der Direktvertrieb ist die Zukunft.

Die Auswirkungen dieses Strategiewechsels sind inzwischen global spürbar. In Australien etwa hat der Familienbetrieb Kennedy Watches & Jewellery seine Rolex-Lizenz samt vier Filialen und Lagerbestand für umgerechnet 50 Millionen Franken an The Hour Glass aus Singapur verkauft, schreibt die «Handelszeitung».

Luxusmarke. Rolex übernimmt Uhren- und Schmuckhändler Bucherer

LuxusmarkeRolex übernimmt Uhren- und Schmuckhändler Bucherer

Gründer James Kennedy begründet den Schritt gegenüber der «Australian Financial Review» mit deutlichen Worten, wie die «Handelszeitung» schreibt: «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt – denn Rolex könnte jederzeit auf Direktvertrieb umstellen.»

Ein freiwilliger Rückzug aus dem lukrativen Rolex-Geschäft? Das zeigt, wie gross die Unsicherheit unter bisherigen Partnern mittlerweile ist. Kennedy setzt nun auf aufstrebende Marken wie Moser und MB & F.

Seine Wette: Hier beginnt gerade erst die Ouvertüre, während bei Rolex bereits das Finale eingeläutet wird.

Deutschland verliert 40 Rolex-Boutiquen

In Deutschland geht Rolex noch einen Schritt weiter – und sorgt für einen Erdrutsch im Handel. Rund 40 Boutiquen verlieren bis Ende nächsten Jahres ihre Lizenz.

Besonders hart trifft es Juwelier Rüschenbeck in Deutschland, der jahrzehntelang eng mit der Marke zusammenarbeitete. Auf der Düsseldorfer Königsallee baut Rolex derweil eine eigene, mehrstöckige Boutique – mitten ins Herz des einstigen Partnernetzwerks.

Profit auf Staatskosten?. Rolex-Konzern kassiert Millionen an Steuergeschenken

Profit auf Staatskosten?Rolex-Konzern kassiert Millionen an Steuergeschenken

Branchenkenner Oliver Müller bringt es gegenüber der «Bilanz» auf den Punkt: «Rolex hat das Händlernetz in den letzten fünf Jahren um rund 20 Prozent auf aktuell 1250 Verkaufspunkte reduziert. Mittelfristig werden es weniger als 1000 sein, langfristig maximal 800.»

Rund die Hälfte davon soll künftig über Bucherer oder andere eigene Kanäle geführt werden.

Und selbst für die verbleibenden Händler wird die Luft dünner. Denn Rolex wird zunehmend zum eigenen Händler – und wird die beliebtesten Modelle wohl bevorzugt in die eigenen Shops lenken. Müller dazu: «Rolex ist in allererster Linie auf das eigene Wohlsein konzentriert.»

Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient

Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient

Beim Besuch Hermès in Zürich fühlt sich Starkoch André Jaeger schlecht behandelt. Werden manche Kund*innen in Luxusläden weniger gut bedient? blue News macht den Selbsttest – und erlebt eine Überraschung.

31.10.2024

Luftverkehr. Swiss begrüsst ihren ersten neuen Langstreckenflieger A350

LuftverkehrSwiss begrüsst ihren ersten neuen Langstreckenflieger A350

Steuern. Allianz reicht Referendum gegen Individualbesteuerung ein

SteuernAllianz reicht Referendum gegen Individualbesteuerung ein

Autoindustrie. 1000 PS und Tempo 310: Ferrari präsentiert sein erstes Elektroauto

Autoindustrie1000 PS und Tempo 310: Ferrari präsentiert sein erstes Elektroauto

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet.  Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin  «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»

08.10.2025

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien.

03.10.2025

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

STORY: Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

25.09.2025

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Mehr Videos