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Fast 120 Millionen Verlust Ruag International rutscht tief in die roten Zahlen

SDA

24.3.2026 - 11:40

Ruag International steckt in der Verlustschraube. Rund 120 Millionen Franken weniger steht unter dem Strich. 
Ruag International steckt in der Verlustschraube. Rund 120 Millionen Franken weniger steht unter dem Strich. 
keystone

Der Umbau hin zum Raumfahrtkonzern zeigt Wirkung – aber auch seinen Preis: Ruag International schreibt einen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe. Vor allem das Raketen-Geschäft bremst.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.03.2026, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ruag International rutschte 2025 wegen Konzernumbau und Problemen im Raketengeschäft tief in die roten Zahlen, mit einem Verlust von 119 Millionen Franken.
  • Während die Satellitensparte profitabel wuchs, belastete der schwierige Aufbau der Raketen-Division das Ergebnis stark.
  • 2026 gilt als Übergangsjahr, ab 2027 soll sich die Ertragslage verbessern, begleitet von neuer Führung und Verwaltungsratsumbau.
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Der Technologiekonzern Ruag International ist durch die Neuausrichtung des Konzerns in die roten Zahlen gerutscht. Vor allem das Geschäft mit Trägerraketen kam 2025 nicht zum Fliegen.

Das Geschäftsjahr 2025 sei von «operativen Herausforderungen» geprägt gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Umbau des Konzern durch den Verkauf von nicht raumfahrtbezogener Geschäftsbereiche sei aber nun «weitgehend» abgeschlossen. Bekanntlich liegt der Fokus von Ruag International auf dem Raumfahrtgeschäft.

In der entsprechenden Sparte Beyond Gravity lieferte die Division Satellites 2025 erneut ein profitables Wachstum. Der Aufbau der Division Launchers mit Raketenträgern sei indes «anspruchsvoller als geplant» verlaufen und habe das Ergebnis «deutlich belastet».

Verlust im dreistelligen Millionenbereich

Konkret sank der Nettoumsatz auf 412 Millionen Franken nach rund 495 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um Devestitionseffekte habe indes ein Wachstum von 12 Prozent resultiert.

Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) rutschte der Konzern indes mit einem Minus von 114,3 Millionen Franken (Vorjahr +19.9 Millionen) in die roten Zahlen. Bereinigt um Sondereffekte hätte derweil ein kleines Plus von 1 Prozent resultiert.

Unter dem Strich verbuchte Ruag International einen Verlust von 119,0 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte noch ein Minus von 1,6 Millionen Franken resultiert.

2026 als Übergangsjahr

Für das laufende stehe die Reduktion von Risiken und die weitere Industrialisierung, Stabilisierung und digitale Transformation im Fokus. Ab 2027 soll dann die Ertragslage «nachhaltig» verbessert werden, heisst es.

Erst kürzlich nominierte der bundeseigene Rüstungskonzern drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat. Astrid Schnidrig, Lutz Bertling und Michael Menking sollen an der Generalversammlung vom 20. April gewählt werden.

Der Konzern erhielt zudem vor knapp einer Woche eine neue Chefin. Barbara Frei-Spreiter tritt die Nachfolge von André Wall per 7. April 2026 an. Der bisherige CEO André Wall hatte seinen Rücktritt für Mitte 2026 bereits im Juni 2025 angekündigt.

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