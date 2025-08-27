Die SBB haben im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von 48 Millionen Franken erwirtschaftet. Höhere Unterhaltskosten für Rollmaterial und rückläufige Güterverkehrserträge belasteten das Ergebnis, wie das Bahnunternehmen mitteilte.
Damit lag das Halbjahresergebnis der SBB knapp unter demjenigen der Vorjahresperiode: Damals erreichte es 51 Millionen Franken.
Mehr Reisende, daraus resultierende höhere Personenverkehrserträge und ein besseres Ergebnis bei Immobilien wirkten sich im ersten Halbjahr 2025 zwar positiv aus, teilen die SBB am Mittwoch weiter mit. Die steigende Nachfrage erfordere aber auch Angebotsausbauten. Diese müssten sich an den Kundenbedürfnissen orientieren und wirtschaftlich sein, hiess es weiter.
Insgesamt beförderten die SBB 2025 bisher täglich 1,41 Millionen Reisende – 4,8 Prozent mehr als noch in der Vorjahresperiode und damit so viele wie noch nie.
Stellenabbau bei SBB Cargo
Im Personenverkehr sank das Ergebnis beim Fernverkehr im Vergleich mit dem Vorjahr um 21 Millionen Franken. Das liegt an umsatzbedingt höheren Deckungsbeiträgen an die Infrastruktur sowie an planmässig gestiegenen Unterhaltskosten für Rollmaterial. Im Regionalverkehr nahm das Ergebnis um 33 Millionen Franken ab.
Das Immobilienergebnis stieg indes um 26 Millionen Franken gegenüber 2024 aufgrund von Neuinbetriebnahmen und gestiegenen Frequenzen an den Bahnhöfen. Im Güterverkehr erhöhte sich der Verlust um vier Millionen auf rund 47 Millionen Franken im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 – bedingt durch rückläufige Mengen im Binnen- und Transitverkehr.
«Die Zahlen im Güterverkehr bereiten weiterhin Sorgen», schreiben die SBB. SBB Cargo schrieb im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 76 Millionen Franken. Um den Güterverkehr kostendeckend zu gestalten, werde der kombinierte Verkehr und der Einzelwagenladungsverkehr neu ausgerichtet.
Das bedeutet auch Sparmassnahmen: 65 Stellen werden abgebaut, davon rund 40 im Tessin. Allen Betroffenen werde eine GAV-konforme Lösung angeboten.
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus
STORY: Vor dem mit Spannung erwarteten Ukraine-Gipfel in Washington haben sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 24.299 Punkte, hielt sich aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Tim Oechsner, Steubing AG «Die Börse verarbeitet das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin vom Freitag. Die Ölpreise sind leicht fester heute Morgen im Handel und ohne konkrete Waffenruhe und ohne konkretes Friedensabkommen seitens des Kremlns sind natürlich auch die Rüstungsaktien im frühen Handel wieder gesucht. Renk, Hensold und Rheinmetall entsprechend leicht fester heute Morgen im frühen Handel.» Für Montag sind Gespräche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weissen Haus geplant. Dabei wird Selenskyj von führenden europäischen Politikern begleitet, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Für die Anleger steht aber nicht nur die Geopolitik im Fokus. «Wie geht es auch weiter an der Zinssenkungsfront? Die Anleger werden am Freitag nach Jackson Hole schauen, wo entsprechend US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten wird und Signale senden wird, wann und wie die erste Leitzinssenkung an den Märkten erwartet wird.» Bei den Einzelwerten stach SMA Solar mit einem Kursplus von 6,5 Prozent heraus. Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostrom-Projekten seien weniger restriktiv als befürchtet, schrieb der Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Das US-Finanzministerium hatte die Richtlinien am späten Freitagabend (MESZ) vorgelegt.
18.08.2025
Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus
STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag. Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump. Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
09.08.2025
