Rund 2000 Bauarbeiter demonstrierten am Montag in Genf für bessere Arbeitsbedingungen. Keystone

Mehrere tausend Bauarbeiter haben am Montag in der Romandie die Protestaktionen für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag und gegen überlange Arbeitszeiten fortgesetzt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bauarbeiter haben am Montag ihre Streiks und Proteste für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag nach Bern und dem Tessin in der Romandie fortgesetzt.

In Genf, Lausanne, Freiburg und La Chaux-de-Fonds legten nach Angaben der Gewerkschaften rund 7000 Bauarbeiter ihre Arbeit nieder und demonstrierten in den Strassen. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen ab 7.30 Uhr ertönten auf der Place Lise-Girardin in Genf Hupen, Pfeifen und Trommeln. «Wir sind gekommen, um unsere Rechte zu schützen und gute Arbeitsbedingungen zu erhalten», sagte ein Maurer zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Beschäftigten des Baus sperrten in Genf für kurze Zeit die Mont-Blanc-Brücke, um deutlich zu machen, dass es diese ohne ihre Arbeit nicht geben würde. Nach einer Schätzung der Genfer Polizei waren bei der Kundgebung in Genf mindestens 2000 Demonstrierende anwesend.

Die Genfer Maurer tauschten ihren Helm gegen eine weisse Mütze mit dem Wort «Streik» und zogen durch die Stadt. «Die Maurer zeigen die Zähne», stand auf einem der Transparente und auf einem anderen: «Baustellen im Stillstand, für korrekte Arbeitszeiten».

Baustellen stehen still

In Lausanne setzten sich die Waadtländer Baubeschäftigten, denen sich Kollegen aus dem Wallis anschlossen, am frühen Nachmittag in Bewegung. An der Demonstration, die von Ouchy zur Place de la Riponne führte, nahmen nach Zählungen von Keystone-SDA und der Polizei zwischen 3000 und 4000 Personen teil.

Auch in anderen Westschweizer Kantonen wurden am Montag Baustellen bestreikt. Rund 350 Maurer waren in Neuenburg, im Kanton Jura und im Berner Jura im Ausstand.

Auf Freiburger Seite versammelten sich 250 Bauarbeiter an den verschiedenen Treffpunkten, die über den ganzen Kanton verteilt waren: «Diese Mobilisierung ist ein Erfolg», sagte François Clément von der Unia Freiburg. 80 Prozent der Baustellen in der Region standen nach Angaben der Gewerkschaft Unia still.

Zähe Verhandlungen über Arbeitszeiten

Der derzeitige Landesmantelvertrag (LMV) – der Gesamtarbeitsvertrag für das Bauhauptgewerbe – betrifft der rund 80'000 Beschäftigte. Er läuft Ende Jahr aus und muss zwischen den Gewerkschaften und dem SBV neu verhandelt werden. In den ersten fünf Verhandlungsrunden konnte keine Einigung erzielt werden.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem kürzere Arbeitszeiten, die mit einem Familienleben vereinbar sind. Der SBV will an einer Wochenarbeitszeit von 40,5 Stunden festhalten und flexible Arbeitszeiten, damit die Baustellen zum Beispiel wetterbedingte Ausfallstunden kompensieren können. Die Gewerkschaften kritisieren, damit müssten die Beschäftigten auch samstags arbeiten, wohingegen der SBV versichert, dass dies nur in Ausnahmefällen vorkommen würde.

In den nächsten Wochen sollen weitere Arbeitsniederlegungen folgen, am 7. November in der Nordwestschweiz sowie am 14. November in Zürich und anderen deutschsprachigen Regionen.