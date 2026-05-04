So viel Geld haben Schweizer tatsächlich in der 3. Säule

Schweizer*innen haben nicht so viel Geld in der 3. Säule, wie man es erwarten würde. Keystone / blue News

Viele rechnen mit hohen Beträgen – die Realität sieht anders aus: Neue Zahlen zeigen, wie viel Geld tatsächlich in der Säule 3a liegt. Und warum viele deutlich unter dem möglichen Maximum bleiben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das durchschnittliche 3a-Guthaben liegt deutlich unter dem theoretisch möglichen Betrag.

Viele zahlen nicht regelmässig ein oder beginnen erst spät mit dem Vorsorgesparen.

Zwar steigen die Guthaben, doch ein grosser Teil bleibt weiterhin ungenutzt oder schlecht angelegt. Mehr anzeigen

Wer konsequent in die Säule 3a einzahlt, kann über die Jahre ein beachtliches Vermögen aufbauen. Rechnet man mit dem maximal erlaubten Beitrag von aktuell 7258 Franken pro Jahr, ergibt sich über längere Zeiträume schnell eine beeindruckende Summe.

Wer früh beginnt und durchzieht, kann bis zur Pensionierung mehrere hunderttausend Franken ansparen. Die Realität sieht jedoch deutlich nüchterner aus.

Wie eine Vorsorgestudie der Basler Kantonalbank (BKB) zeigt, liegt das typische Guthaben klar unter diesen theoretischen Möglichkeiten. Über alle Altersgruppen hinweg beträgt der Median rund 30'400 Franken. Selbst Personen kurz vor der Pensionierung kommen im Schnitt lediglich auf etwa 45'600 Franken.

3a-Guthaben liegen weit unter dem Maximum

Auch Daten des Bundesamts für Statistik bestätigen dieses Bild. Männer beziehen im Median rund 45'000 Franken aus der Säule 3a, Frauen etwas weniger. Zum Vergleich: Die Pensionskassenguthaben liegen deutlich höher – und zeigen, wie gross die Bedeutung der zweiten Säule im Schweizer Vorsorgesystem weiterhin ist.

Warum also bleibt die dritte Säule hinter den Erwartungen zurück?

Ein zentraler Grund liegt im Verhalten vieler Sparerinnen und Sparer. Anders als in Modellrechnungen wird die Säule 3a in der Praxis selten lückenlos über Jahrzehnte hinweg alimentiert. Viele beginnen erst spät, etwa nach dem 40. Altersjahr, mit regelmässigen Einzahlungen. Andere unterbrechen ihre Beiträge immer wieder – sei es aufgrund von Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit, Familienphasen oder beruflichen Veränderungen. Diese Brüche summieren sich über die Jahre zu erheblichen Differenzen.

3a-Gelder werden häufig nicht angelegt

Hinzu kommt ein zweiter, oft unterschätzter Faktor: die Art der Anlage. Wie SRF berichtet, liegt ein grosser Teil der 3a-Gelder weiterhin auf klassischen Sparkonten – und wird dort nur minimal verzinst. Angesichts von Zinssätzen um 0,5 Prozent geht langfristig viel Rendite verloren.

Fachleute weisen seit Jahren darauf hin, dass gerade bei langen Anlagehorizonten deutlich höhere Erträge möglich wären. Wer sein Vorsorgegeld stattdessen in Wertschriften investiert, kann je nach Strategie langfristig mehrere Prozent Rendite erzielen. Über Jahrzehnte hinweg macht dieser Unterschied schnell mehrere zehntausend Franken aus.

Viele Schweizer*innen lassen ihr Geld auf dem Konto. IMAGO/Zoonar

Trotzdem bleibt die Zurückhaltung gross. Ein Grund dafür ist die Wahrnehmung der Säule 3a: Für viele dient sie primär als Steuersparinstrument. Der Fokus liegt darauf, den maximalen Betrag einzuzahlen und die Steuerlast zu senken – weniger darauf, das Kapital gezielt wachsen zu lassen.

Auch das Finanzwissen spielt eine Rolle. Begriffe wie Aktienquote, Anlagestrategie oder Risiko werden oft als komplex oder unsicher wahrgenommen. Entsprechend entscheiden sich viele für die vermeintlich sichere, aber renditeschwache Lösung auf dem Konto.

Die Folge: Das Potenzial der dritten Säule wird häufig nicht ausgeschöpft.

Säule 3a entwickelt sich insgesamt positiv

Gleichzeitig zeigt sich aber auch eine positive Entwicklung. Die Guthaben sind in den letzten Jahren gestiegen – zwischen 2019 und 2025 im Schnitt um mehrere tausend Franken. Zudem wird ein wachsender Anteil der Vorsorgegelder inzwischen in Wertschriften investiert.

Das deutet darauf hin, dass sich das Bewusstsein langsam verändert. Immer mehr Menschen erkennen, dass die Säule 3a nicht nur ein Instrument zur Steueroptimierung ist, sondern auch ein zentraler Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau.

Dennoch bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: Viele beschäftigen sich erst spät mit ihrer Altersvorsorge. Fragen wie «Wie gross sind meine Lücken?» oder «Wie viel werde ich im Alter tatsächlich haben?» werden oft aufgeschoben.