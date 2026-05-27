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Generalstreik abgewendet Samsung-Gewerkschaft nimmt Einigung auf Rekordboni an

SDA

27.5.2026 - 06:59

ARCHIV – Das Logo von Samsung Electronics ist an einem Tor am Hauptsitz des Unternehmens in Suwon, Südkorea, zu sehen, Freitag, 22. Mai 2026. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
ARCHIV – Das Logo von Samsung Electronics ist an einem Tor am Hauptsitz des Unternehmens in Suwon, Südkorea, zu sehen, Freitag, 22. Mai 2026. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Keystone

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat einen drohenden Generalstreik mit einem milliardenschweren Bonus-Deal abgewendet. Die Gewerkschaft akzeptierte einen Kompromiss, der hohe Lohnerhöhungen und enorme Erfolgsprämien vorsieht. Besonders Mitarbeitende der profitablen Halbleitersparte könnten massiv profitieren.

Keystone-SDA

27.05.2026, 06:59

27.05.2026, 07:38

Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas grösstem Konzern abgewendet worden war.

Die firmenweit gültige Einigung beinhaltet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6,2 Prozent und die Ausschüttung von 10,5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Belegschaft. Laut Prognosen könnten damit allein die diesjährigen Boni für die Mitarbeiter der besonders profitablen Halbleiterabteilung bis zu 600 Millionen Won betragen (rund 340.000 Euro). Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Samsung Electronics arbeiten bei der Halbleiter-Sparte.

Zuvor hatten beim weltweit grössten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der Elektronikriese im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hatte. Allein der Betriebsgewinn für das erste Jahresquartal betrug 57,2 Billionen Won (knapp 33 Milliarden Euro) – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.

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