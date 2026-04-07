  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Höchste Erwartungen übertroffen Samsung prognostiziert dank KI-Boom Rekordgewinn

SDA

7.4.2026 - 03:48

Samsung Electronics legt voraussichtlich Ende des Monats genauere Zahlen vor. (Archivbild)
Samsung Electronics legt voraussichtlich Ende des Monats genauere Zahlen vor. (Archivbild)
Keystone

Samsung Electronics hat im Zuge des anhaltenden KI-Booms einen Rekordgewinn vorausgesagt. Der südkoreanische Elektronikriese fuhr im ersten Quartal mehr Gewinn ein als im gesamten letzten Jahr.

Keystone-SDA

07.04.2026, 03:48

07.04.2026, 09:16

So erwartet der südkoreanische Elektronikriese in seinem aktuellen Geschäftsbericht für das erste Jahresquartal ein Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 29,8 Milliarden Franken). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Verachtfachung des Gewinns – und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Geschäftsquartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.

Samsungs Zahlen für den Zeitraum Januar bis März haben selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage liegt der erwartete Betriebsgewinn im Schnitt um 36,7 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte in Südkorea reagierten positiv auf Samsungs Geschäftsbericht: Am Morgen stieg der Leitindex Kospi um knapp 2,4 Prozent an.

Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fusst laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats.

Meistgelesen

Was Trump mit dem Schweizer Reiseverhalten macht
TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte
Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register

Mehr aus dem Ressort

Auch im Februar. Schweizer Hotellerie mit mehr Übernachtungen

Auch im FebruarSchweizer Hotellerie mit mehr Übernachtungen

1,2 Prozent mehr. Ölpreise ziehen mit Blick auf Trump-Ultimatum weiter an

1,2 Prozent mehrÖlpreise ziehen mit Blick auf Trump-Ultimatum weiter an

Bau von neuem Polizeipräsidium. Implenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland

Bau von neuem PolizeipräsidiumImplenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland