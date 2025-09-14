Die SBB müssen im Gotthard-Basistunnel wegen der starken Belastung sämtliche 228 Kilometer Schienen früher ersetzen als ursprünglich erwartet. (Archivbild) Keystone

Der Gotthard-Basistunnel ist stärker ausgelastet als ursprünglich berechnet – nun müssen die SBB alle Schienen bereits 2032 bis 2034 austauschen. Eine Vollsperrung ist nicht vorgesehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB müssen alle 228 Kilometer Schienen im Gotthard-Basistunnel früher ersetzen als geplant, da die Belastung höher ausfiel und die Lebensdauer nur 16 statt 20 Jahre beträgt.

Der Austausch ist zwischen 2032 und 2034 vorgesehen und soll ohne Totalschliessung in regulären Unterhaltsfenstern erfolgen.

Zu den Kosten machte die SBB keine Angaben; laut «SonntagsBlick» dürften sie im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich liegen. Mehr anzeigen

Die SBB müssen im Gotthard-Basistunnel wegen der starken Belastung sämtliche 228 Kilometer Schienen früher als ursprünglich erwartet ersetzen. Der Austausch soll zwischen 2032 und 2034 stattfinden. Eine Totalschliessung ist nicht vorgesehen.

Bei den Schienen im Gotthard-Basistunnel sei man ursprünglich von einer Lebensdauer von rund 20 Jahren ausgegangen, hiess es am Sonntag bei den SBB auf Anfrage von Keystone-SDA. Inzwischen rechne man mit 16 Jahren. Zunächst darüber berichtet hatte der «Sonntags Blick».

Die Anzahl Züge sei inzwischen grösser als damals angenommen worden sei, heisst es als Begründung bei den SBB. Verwiesen wird unter anderem auf den mit dem letzten Fahrplanwechsel eingeführten Halbstundentakt.

Derzeit gehen die SBB davon aus, dass die Schienen zwischen 2032 und 2034 ersetzt werden. Es sei keine Totalschliessung vorgesehen. Der Ersatz der Schienen sei im Rahmen von normalen, geplanten Unterhaltsfenstern geplant.

Keine Angaben werden zu den Kosten der Arbeiten gemacht. Laut «SonntagsBlick» dürften diese im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich liegen. Derzeit sucht das Bahnunternehmen Konzepte von Firmen, die imstande sind, das Projekt zu stemmen.