Die neuen Flirt Evo Züge wurden in Weinfelden vorgestellt. Keystone

Die SBB und ihre Partnerunternehmen haben in Weinfelden die neuen Regionalzüge vorgestellt, die ab 2026 in Betrieb gehen sollen. Diese Investition von 2 Milliarden Franken bringt zahlreiche Verbesserungen für die Reisenden.

SDA

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Thurbo und RegionAlps haben am Donnerstag in Weinfelden die neuen Züge für den Regionalverkehr präsentiert. Diese Investition in Höhe von 2 Milliarden Franken erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail.

Die ersten Züge für jedes der drei Bahnunternehmen sind bereits fertiggestellt. Ab 2026 sollen die neuen einstöckigen Triebzüge schrittweise ältere Modelle ersetzen und bis 2035 vollständig in den Fahrplan integriert werden. Diese Züge sind für den Einsatz in der Schweiz sowie in den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich zugelassen.

Insgesamt haben die SBB, Thurbo und RegionAlps 286 Züge bestellt, mit einer Option auf 224 weitere Fahrzeuge, um das Bahnnetz weiter auszubauen. Bereits 10 Züge wurden für den Hochrhein-Bodensee-Express und 33 für die trinationale S-Bahn Basel geordert.

Verbesserungen für Reisende

Die neuen Züge bieten den Fahrgästen zahlreiche Verbesserungen. Dazu gehören mehr Stauraum für Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck sowie ein verbesserter Mobilfunk- und Datenempfang. Steckdosen sind in allen Abteilen verfügbar, was den Komfort für die Reisenden erhöht.

Auch in der 1. Klasse gibt es nun zwei Plätze für Rollstuhlfahrende sowie ein rollstuhlgängiges WC. Die verbesserte Motorisierung der Züge soll zudem zur Pünktlichkeit beitragen. Ein umweltfreundliches Kältemittel, Propan (R290), wird in den Klimaanlagen verwendet, was die Umweltbelastung reduziert.

sime, sda