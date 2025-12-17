  1. Privatkunden
Über 1,4 Milliarden Franken Vergeben SBB erneut Grossauftrag ins Ausland?

Noemi Hüsser

17.12.2025

Die Digitalisierung der Stellwerke soll das Bahnnetz fit für die Zukunft machen – doch der Hauptauftrag geht an den japanischen Konzern Hitachi.
Die Digitalisierung der Stellwerke soll das Bahnnetz fit für die Zukunft machen – doch der Hauptauftrag geht an den japanischen Konzern Hitachi.
sda

Laut einem Medienbericht haben die SBB erneut einen grossen Auftrag ins Ausland vergeben. Der japanische Konzern Hitachi solle grosse Teile des Stellwerksystems digitalisieren. Die SBB dementieren.

Noemi Hüsser

17.12.2025, 11:50

17.12.2025, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SBB vergeben laut einem Medienbericht einen Grossauftrag zur Digitalisierung der Stellwerkstechnik an das japanische Unternehmen Hitachi Rail.
  • Der langfristige Rahmenvertrag sehe laut Bericht vor, veraltete Stellwerke in der Schweiz zu ersetzen.
  • Obwohl ursprünglich auch Stadler berücksichtigt werden sollte, deute die aktuelle Kommunikation darauf hin, dass Hitachi den Hauptanteil erhält.
Mehr anzeigen

Erneut soll ein Auftrag der SBB ins Ausland gehen. Das berichtet CH Media unter Berufung auf ein auf Linkedin veröffentlichtes Foto. Das Foto zeigt SBB-Chef Vincent Ducrot beim Handschlag mit Hitachi-Manager Kurt Sauerwein.

Der japanische Bahntechnikkonzern Hitachi feiert damit den Gewinn eines Grossauftrags zur Digitalisierung des Schweizer Bahnnetzes. Das Auftragsvolumen beträgt laut Hitachi bis 1,4 Milliarden Franken – das Unternehmen spricht von einem «landmark project».

Konkret gehe es um einen langfristigen Rahmenvertrag für digitale Stellwerkstechnik. Über rund 20 Jahre soll Hitachi Rail einen grossen Teil der teils aus den 1950er-Jahren stammenden Stellwerke ersetzen.

Eine offizielle Medienmitteilung der SBB zum Linkedin-Post gab es laut CH Media nicht. Allerdings hatten die SBB bereits Anfang Oktober kommuniziert, dass sie Rahmenverträge für Stellwerke im Umfang von 1,4 Milliarden Franken an Hitachi, Siemens und Stadler Rail vergeben haben.

Schon zum zweiten Mal geht SBB-Auftrag ins Ausland

Ursprünglich hiess es, ein Los davon gehe an Stadler. Diese Aussage wurde später relativiert: Bei den konkreten Abrufen können sich alle drei Anbieter beteiligen. Die aktuelle Kommunikation von Hitachi legt laut CH Media nun nahe, dass ein grosser Teil an den japanischen Konzern geht.

Die SBB dementieren den Bericht von CH Media: «Es wurde noch kein Auftrag vergeben, wie gross die einzelnen Aufträge an die einzelnen Hersteller sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden», heisst es laut «20 Minuten» von einem Sprecher.

Im November wurde bekannt, dass die SBB einen Auftrag für neue Doppelstockzüge an den deutschen Konzern Siemens eingelegt hatten. Stadler Rail hat daraufhin Rekurs dagegen eingelegt.

