Rund 38'000 Dollar schweres Objekt der Begierde: Eine Luxushandtasche «Birkin Bag» aus dem Haus Hermès. Bild: KEYSTONE/Rolf Vennenbernd

TikTok-Videos enthüllen die Riesenmargen zwischen Produktionskosten in China und Verkaufspreisen westlicher Luxusgüter. Was soll damit erreicht werden?

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf TikTok wird in zahlreichen Videos die Billigproduktion teurer westlicher Luxusgüter in China angeprangert.

Die Aktion gehört offenbar zur Gegenreaktion Chinas auf die US-Zölle. Sie ist Teil der psychologischen Handelskriegsführung.

Käufer*innen von Luxusmarken sollen dazu gebracht werden, lieber gleich preiswertere chinesische Produkte zu kaufen.

Allerdings könnte die Strategie nach hinten losgehen. Mehr anzeigen

China hat im Handelskrieg mit den USA anscheinend einen neuen Schauplatz eröffnet: die sozialen Medien. Vor allem TikTok wird gerade von Videos überschwemmt, in denen chinesische Influencer*innen zeigen, wie billig bekannte Marken ihre Ware oder Teile davon in China produzieren lassen – und sie dann für horrendes Geld als Markenartikel und Luxusgüter verkaufen.

So enthüllt ein chinesischer Handtaschenhersteller in einem Video, dass die Produktionskosten einer Birkin-Bag von Hermès bei knapp 1400 Dollar lägen – bei einem Ladenpreis von 38'000 Dollar. Eine Influencerin behauptet, dass eine 100-Dollar-Leggins der kanadisch-amerikanischen Modemarke Lululemon in China für 5 bis 6 Dollar erhältlich ist – zwar ohne Logo, aber aus derselben Produktionslinie.

In einigen Videos auf der chinesischen Social-Media-Plattform wird ausserdem postuliert, Luxusmarken wie Louis Vuitton würden ihre Produkte zwar mit «Made in Italy» oder «Made in France» auszeichnen, grösstenteils jedoch billig in China produzieren.

Was ist dran, an den Behauptungen?

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Vorwürfe seien aber auch nicht aus der Luft gegriffen, sagt Frank Müller, HSG-Dozent und Luxusmarkenexperte, dem «Blick». Es sei in der Branche bekannt, dass manche Luxusmarken mehr im Ausland produzieren, als sie gegenüber den Kunden offenlegen. Und auch die Margen seien in der Luxusindustrie generell gross.

Dass China die Funktionsweise des Marktes nun aufdeckt, könnte zum Ziel haben, Käufer*innen von Luxusmarken dazu zu bringen, lieber gleich preiswertere chinesische Produkte zu kaufen.

Müller glaubt jedoch nicht, dass die Strategie aufgeht. Seiner Auffassung nach könnte die Aktion sogar nachteilig für den chinesischen Markt sein, da mit den Videos das Vertrauen zwischen den Marken und den Zulieferern zerstört würde, ohne dass die chinesischen Hersteller davon profitierten. Und man dürfe auch nicht vergessen: «Es geht um mehr als das reine Produkt. Mit dem Kauf einer bestimmten Marke mache ich eine Aussage über meine Lebensauffassung.»