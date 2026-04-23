Ziele für laufendes Jahr wurden bestätigtSchindler verbessert Profitabilität im Startquartal
SDA
23.4.2026 - 07:02
Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist im ersten Quartal 2026 zwar nur leicht gewachsen, hat sich aber bei der Profitabilität deutlich verbessert. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt.
Keystone-SDA
23.04.2026, 07:02
23.04.2026, 07:47
SDA
In der Berichtswährung Franken nahm der Umsatz zwar um 5,1 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken ab, wie der Innerschweizer Konzern am Donnerstag bekannt gab. In Lokalwährungen stieg er hingegen um 1,7 Prozent. Dabei hätten alle Regionen ausser dem Sorgenkind China zum Wachstum beigetragen.
Der Betriebsgewinn EBIT stieg um 2,4 Prozent auf 337 Millionen. Damit verbesserte sich die operative Marge markant auf 13,0 von 12,0 im Vorjahr. Unter dem Strich nahm der Reingewinn um 1,9 Prozent auf 262 Millionen zu. Die Verbesserung bei der Profitabilität sei eine Folge von operativen Effizienzsteigerungen, Effekte der Preispolitik und Veränderungen im Produktmix, hiess es.
Im ersten Quartal habe sich das «starke operative Momentum» fortgesetzt, liess sich CEO Paolo Compagna zitieren. «Trotz des volatilen gesamtwirtschaftlichen Umfelds verfolgen wir unverändert unser Ziel, das profitable Wachstum zu beschleunigen, und sind ermutigt durch die positiven Reaktionen unserer Kunden auf die neuen Produkte und Lösungen.»
Modernisierungen boomen
Die Grundlage für künftige Ergebnisse ist im Startquartal leicht geschrumpft. Der Auftragseingang sank um 4,1 Prozent auf 2,83 Milliarden Franken. In Lokalwährungen resultierte auch hier hingegen ein Plus, und zwar von 2,8 Prozent.
Das Neuanlagengeschäft entwickelte sich laut den Angaben trotz Gegenwinds in China stabil. Deutlich aufwärts sei es hingegen mit dem Modernisierungs- und Servicegeschäft gegangen.
Mit den Zahlen hat Schindler die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) beim Wachstum verfehlt, bei der Marge hingegen deutlich übertroffen.
Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Schindler peilt nach wie vor ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen und eine EBIT-Marge von 13 Prozent an.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik