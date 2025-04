Schoko-Hersteller kauft Berner Konkurrenten – alle Jobs weg

Die Maestrani übernimmt die für die Herstellung der Schokoladenküsse massgebende Ammann-Produktionsinfrastruktur ZVG

Die traditionsreiche Produktion von Schokoladenküssen der Chocolat Ammann AG wird eingestellt – Maestrani verlagert die Herstellung nach Flawil. Für Heimberg bedeutet das: 18 Arbeitsplätze fallen weg.

Die beliebten Schokoküsse aus Heimberg BE werden künftig aus der Ostschweiz kommen: Die Maestrani Schweizer Schokoladen AG verlegt die Produktion der Chocolat Ammann AG nach Flawil SG – und das bereits per August 2025. Das gab das Unternehmen am Donnerstagnachmittag bekannt.

Mit dem Produktionswechsel wird die Marke Chocolat Ammann vollständig in das Maestrani-Portfolio integriert. Damit endet in Heimberg eine über 75-jährige Ära: Seit 1949 wurden dort die bekannten Schokoladenköpfe gefertigt.

Die Entscheidung hat harte Folgen für die Region: 18,4 Vollzeitstellen fallen weg. Maestrani spricht in ihrer Mitteilung von einer «leider unvermeidbaren Konsequenz» der Verlagerung. Den betroffenen Mitarbeitenden wolle man bei der beruflichen Neuorientierung aktiv unter die Arme greifen.

Schon vor mehreren Wochen Gerüchte

Erste Gerüchte über eine Übernahme durch Maestrani gab es bereits Mitte April. Dass die Umsetzung nun so schnell erfolgt, kam für viele überraschend. Maestrani ist vor allem für die Marken Munz, Minor und Avelines bekannt und baut mit der Integration von Chocolat Ammann ihr Portfolio weiter aus.