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Dollar-Regen bei Polymarket Schon wieder verdächtige Wetten, kurz bevor Trump Waffenruhe verkündet

Philipp Dahm

9.4.2026

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben.

08.04.2026

Erst wurde auf sinkende Energiepreise und steigende Börsenkurse gewettet, als Donald Trump am 22. März einen baldigen Frieden mit dem Iran verkündete. Und auch vor seiner Ausrufung der Waffenruhe gab es auf Polymarket wieder verdächtige Einsätze.

Philipp Dahm

09.04.2026, 21:07

09.04.2026, 21:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor Donald Trumps Ausrufung einer Waffenruhe mit dem Iran haben mindestens 50 Accounts erstmals bei Polymarket auf genau dieses Ereignis gewettet – und Hunderttausende kassiert.
  • Dabei hat Trump noch wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums mit der Auslöschung der iranischen Zivilisation gedroht.
  • Ruf nach Regulierung: Schon im März und auch im Januar bei der Ergreifung von Nicolás Maduro gab es ähnliche Muster.
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Verdächtige Wetten auf der Vorhersage-Plattform Polymarket machen erneut Schlagzeilen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hätten neue Accounts Wetten abgeschlossen, die «hochspezifisch» und «gut getimt» gewesen seien. Konkret sei die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran prophezeit worden, wobei diese Neukunden Hunderttausende Dollar kassierten.

Die Wetten auf eine Waffenruhe seien umso bemerkenswerter, weil Donald Trump kurz vorher noch seine Rhetorik gegenüber dem Iran eskalieren liess.: Wenige Stunden vor Ablauf der US-Deadline gestern Morgen um 2 Uhr hatte der 79-Jährige auch Truth Social noch mit der Auslöschung der iranischen Zivilisation gedroht.

Trumps Post von 14.06 Uhr – knapp sechs Stunden vor Ablaut seines Ultimatums.
Trumps Post von 14.06 Uhr – knapp sechs Stunden vor Ablaut seines Ultimatums.
TruthSocial/@RealDonaldTrump

Das Ultimatum ging bis zum 7. April um 20 Uhr Eastern Time. Um 16.30 Uhr hat das Weisse Haus überraschend die Waffenruhe verkündet. Mindestens 50 Accounts alias Wallets hätten zuvor substanziell auf das Ereignis gewettet – und es seien bei allen die jeweils ersten Polymarket-Abschlüsse gewesen. In der Schweiz ist die Plattform verboten.

Auch beim Maduro-Einsatz wurde gewettet

Wer hinter den Wallets steckt, sei aus öffentlich zugänglichen Daten nicht einsehbar, schreibt AP weiter. Bereits im März war es bei Polymarket zu verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gekommen, als vor wichtigen Trump-Aussagen auf fallende Ölpreise und steigende Börsenkurse gewettet wurde.

Zehntausende Dollar auf den Frieden. Auffällige Wetten rund um Trumps Iran-Entscheid werfen Fragen auf

Zehntausende Dollar auf den FriedenAuffällige Wetten rund um Trumps Iran-Entscheid werfen Fragen auf

Laut AP ist das Problem aber noch älter: Auch vor der Ergreifung von Nicolas Maduro am 3. Januar habe es entsprechende Einsätze bei Polymarket gegeben. Auch damals habe es sich bei den Wallets um Neukunden gehandelt, die auffällig gut platzierte Wetten abgaben.

Some folks just make a killing in Polymarket betting on a cease fire. polymarket.com/event/us-x-i...

[image or embed]

— Steven T. Dennis (@steventdennis.bsky.social) 8. April 2026 um 01:14

Das hat so viel Kritik hervorgerufen, dass Polymarket selbst am 23. März schärfere Regeln gegen Insiderhandel verkündet hat. Wetten, die auf «gestohlenen geheimen Informationen» beruhen, seien illegal. Das Ganze soll mit einem «mehrschichtigen Kontrollsystem» überwacht werden.

«Diese Märkte brauchen eine Regulierung»

Auch Polymarket-Konkurrent Kalshi hat auf den Gegenwind reagiert und die Regeln angepasst, berichtet «CBS News» und zitiert den Anbieter: «Wir führen neue technologische Leitplanken ein, die Politiker, Sportler und andere relevante Personen präventiv vom Handel in bestimmten Politik- und Sportmärkten ausschliessen.»

Todd Philips reichen solche Selbstverpflichtungen nicht aus. «Diese Märkte brauchen eine Regulierung», sagt der Ökonom der Georgia State University AP. «Wir können nicht zulassen, dass Leute mit Insider-Informationen handeln und erwarten, dass es für andere Händler in Ordnung ist, an diesen Märkten teilzunehmen.»

Im Zusammenhang mit dem Iran zieht sich Polymarket übrigens nicht nur wegen mutmasslichem Insiderhandel Kritik zu. Als eine amerikanische F-15 im Kriegsgebiet abgeschossen wurde, liess die Vorhersage-Plattform Wetten darauf zu, wann die vermissten Piloten gefunden würden..

Erst als ein demokratischer Politiker diesen Umstand öffentlich beklagte, nahm Polymarket die Wette vom Netz.

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