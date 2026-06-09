Die Larven der Neuwelt-Schraubenwurmfliege fressen sich tief ins Fleisch. Bild: Uncredited/USDA Agricultural Research Service/AP/dpa

In zwei US-Bundesstaaten ist die berüchtigte Neuwelt-Schraubenwurmfliege nachgewiesen worden. Deren fleischfressende Larven können in der Viehwirtschaft schwere Schäden anrichten.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA sind mehrere Fälle der sogenannten Neuwelt-Schraubenwurmfliege bestätigt worden.

Deren Larven ernähren sich von lebendem Gewebe und könnte der Viehwirtschaft in den USA schweren Schaden zufügen.

Die Schraubenwurmfliege legt ihre Eier in offene Wunden von Tieren und gelegentlich Menschen ab. Der Befall kann zum Tod führen.

Durch ein Programm zur Zucht steriler Männchen konnte die Ausbreitung der Schraubenwurmfliege bislang eingedämmt werden. Mehr anzeigen

In den US-Bundesstaaten Texas und New Mexico sind Fälle der gefürchteten Neuwelt-Schraubenwurmfliege bestätigt worden. Der Parasit wurde zuletzt am Montag bei einem Kalb und einer Ziege in Texas nachgewiesen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Bereits in der vergangenen Woche waren drei Fälle von Schraubenwurmbefall entdeckt worden, bei zwei Kälbern und einem Hund.

Der Schädling könnte der Viehwirtschaft der USA schweren Schaden zufügen. Gefährlich sind die Larven der Neuwelt-Schraubenwurmfliege, die sich von lebendem Gewebe ernähren. Die Fliegen legen ihre Eier in offene Wunden von Tieren und gelegentlich Menschen ab. Ein Befall kann zum Tod des Wirtstieres führen.

Die US-Regierung betreibt seit Jahrzehnten ein Programm zur Zucht steriler Männchen, die in grossen Schwärmen freigesetzt werden, um sich mit wilden Weibchen zu paaren. Dadurch konnte die Ausbreitung der Schraubenwurmfliege jahrzehntelang eingedämmt werden.

Die Schraubenwurmfliege wurde unter anderem bei einem Kalb in Texas nachgewiesen. Symbolbild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Kanada verhängt Importstopp

Nach jeder Entdeckung eines Befalls haben die Behörden eine Quarantänezone mit einem Radius von 20 Kilometern eingerichtet, um die Ausbreitung des Parasiten einzudämmen. Neben Rindern und anderen Warmblütern befürchten Wissenschaftler, dass die Schraubenwurmfliege auch die Millionen wildlebender Hirsche in Texas treffen könnte.

Kanada stoppte am Freitag vorübergehend die Einfuhr von Rindern, Pferden und anderen Nutztieren aus Texas. Die Parasiten bevorzugen feuchte Gebiete mit Temperaturen von mindestens 25 Grad Celsius, weshalb sie im Norden eher im Sommer ein Problem darstellen.