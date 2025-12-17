  1. Privatkunden
«Das ist kein Thema mehr» Der «Schüttelzug» der SBB wird nicht ins Ausland fahren

SDA

17.12.2025 - 07:15

Ab 2026 wollen die SBB den Fahrkomfort des FV-Dosto verbessern. (Archivbild)
Keystone

Der FV-Dosto sollte einst auch auf internationalen Strecken unterwegs sein – doch daraus wird nichts. Die SBB bestätigen: Der umstrittene Doppelstock-Zug bleibt künftig auf Schweizer Gleisen.

Keystone-SDA

17.12.2025, 07:15

17.12.2025, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SBB werden den Doppelstockzug FV-Dosto nicht im Ausland einsetzen, da andere Züge für grenzüberschreitende Strecken besser geeignet seien.
  • Der FV-Dosto soll weiterhin auf Inlandsachsen wie Ost-West und Nord-Süd eingesetzt werden.
  • Ab 2026 werden die Züge für 90 Millionen Franken technisch umgerüstet.
Mehr anzeigen

Die SBB werden den Doppelstock-Zug FV-Dosto – auch bekannt als «Schüttelzug» – nicht im Ausland einsetzen. «Das ist kein Thema mehr», sagte eine SBB-Sprecherin am Mittwoch zum Schweizer Radio und Fernsehen.

Bei der Beschaffung sei es darum gegangen, sich alle Optionen offenzuhalten, sagte die Sprecherin der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF. «In der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass es andere Züge gibt, die geeigneter sind für den Einsatz auf längeren Strecken im Ausland», sagte sie und verwies auf den Astoro, der grenzüberschreitend verkehrt.

Beim FV-Dosto lohne sich der Einsatz eher im Inland, insbesondere auf der Ost-West-, und Nord-Süd-Achse, sagte die Sprecherin weiter. Den umstrittenen Doppelstockzug bezeichnete die Sprecherin als «Rückgrat des Schweizer Fernverkehrs». Insgesamt besitzen die SBB 62 solcher Züge.

«Nicht der Zug, den wir bestellt haben»

Vor rund einem Jahr hatte SBB-Chef Vincent Ducrot bei der Beschaffung des FV-Dostos Fehler eingeräumt. «Der Zug, den wir bekommen haben, ist nicht der Zug, den wir bestellt haben», sagte Ducrot damals in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Es habe nachträglich über tausend Anpassungen gegeben.

So haben die SBB das «Rückgrat des Schweizer Fernverkehrs» seit Frühling getestet – und Verbesserungspotenzial beim Fahrkomfort und der Zuverlässigkeit festgestellt. Ab kommenden Jahr bauen die SBB die Drehgestelle der Züge deshalb schrittweise um, wie sie vor rund zwei Wochen mitteilten. Der Fahrkomfort soll damit spürbar verbessert werden.

Kosten werde der Umbau 90 Millionen Franken. Die Investitionen würden durch tiefere Unterhaltskosten über die gesamte Lebensdauer aber mehr als kompensiert, hiess es. Unter dem Strich spare die Bahn durch den Umbau 40 Millionen Franken. Bis Anfang der 2030er-Jahre soll der Umbau demnach abgeschlossen sein.

