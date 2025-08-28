Senioren klammern sich an ihre Immobilien – und zerstören Träume der Jungen

robbingwood0815 Ã„ltere wollen irgendwo leben, genau wie JÃ¼ngere.

Beide leben ihr einziges Leben.

Ã„ltere vegetieren nicht einfach so vor sich hin â€“ bis sie ihr Zuhause an die begierigen Jungen abtreten kÃ¶nnen (mÃ¶glichst: um sauviel Reibach mit der Â«belegten ImmobilieÂ» machen zu kÃ¶nnen).

Nicht alle leben ausschliesslich, um ImmobilienhÃ¤ndler bzw. die Banken zu fÃ¼ttern.

Time is now.

Matrone Genau aus diesem Grund bin ich gegen die Abschaffung des Eigenmietwertes. Wieder eine Bevorzugung der Ã¤lteren Generation. Ich kenne mehrere Menschen Ã¼ber siebzig, die allein in grossen HÃ¤usern wohnen. Dass es in unserer Gesellschaft ihr gutes Recht ist, das weiss ich auch. Darum sollten sie aber auch einen finanziellen Beitrag an die zukÃ¼nftigen Generationen leisten in Form des Eigenmietwertes, wenn sie schon so viel Platz beanspruchen, der eigentlich fÃ¼r unsere Jungen gebraucht wÃ¼rde. Ich selber bin Ã¼ber achtzig und eher rechts orientiert, und habe mein Haus der nÃ¤chsten Generation Ã¼berlassen.

Fffffff Ich wÃ¼rde schon verkaufen oder eintauschen gegen Eigentumswohnung. Aber nur wenn ich nachher den gleichen Hypozins zahle und Wohnung bis 4.5 Zimmer unter 1Mio bei uns im Dorf finde. Sonst bleibe ich bis zum Tod.

KleinMausi "Langsam reicht es, immer auf die Ã¤lteren Personen "rumhacken", die haben das ganze Leben gearbeitet und sich einen gewissen "Wohlstand" erarbeitet und das wird ihnen von vielen Seiten, z.B. von linken Politiker, die in die Politik gegangen sind, weil sie unfÃ¤hig oder zu faul sind, um zu arbeiten, auch von einem Teil der Presse und dann auch von einen Teil der jÃ¼ngeren Personen, die nur zu 80 % arbeiten und dafÃ¼r 120 % an Gehalt kassieren wollen und dann natÃ¼rlich noch 8 Wochem Ferien wollen, so sieht es heute aus"

Colorless-Ratificati KleinMausi Die Eidgenossenschaft hat sich zu einer sozialistisch geprÃ¤gten Neidgenossenschaft entwickelt.

Colorless-Ratificati KleinMausi Der Titel ist beispielhaft fÃ¼r heutige aktuell gesteuerte Massenbeeinflussung.

rzollig Die Ã¤ltere Generation hat ihr Haus in den meisten FÃ¤llen amortisiert und leben somit - mit weniger Einkommen - gÃ¼nstiger, solange es keine "gÃ¼nstigen" Wohnraum in Miete gibt wird sich Nichts daran Ã¤ndern

Colorless-Ratificati Viele haben sich lebenslang eingeschrÃ¤nkt und jahrelang Ã¤usserst sparsam und bescheiden gelebt, um im Pensionsalter im Eigenheim leben zu kÃ¶nnen.

bksolo Ein halbes Jahrhundert haben wir hart gearbeitet, jeden Rappen bzw. jeden Franken zweimal umgedreht, auf viele Dinge verzichtet und nur selten Reisen unternommen. Stattdessen haben wir unsere ganze Kraft in die Familie gesteckt und unsere Kinder groÃŸgezogen. All das haben wir getan, um uns unseren grossen Traum, eine eigene Immobilie, leisten zu kÃ¶nnen. Heute, nach all den Jahren der Arbeit und Entbehrung, sind jetzt 50 Jahre verheiratet, auch einmal ausruhen und die Errungenschaften unseres Lebenswerks geniessen.

Goschibupp54 TrÃ¤ume mÃ¼ssen erarbeitet werden. Das heisst, das zumindest fÃ¼r Normalverdiener bei dem die Ehefrau ebenfalls zu 100 % arbeitet, Jahrzehnte lang zu verzichten, nicht 3 mal im Jahr um die halbe Welt jetet um Ferien zu machen und 2 geleaste Autos in der Garage stehen hat. Ebenfalls abtrÃ¤glich sind regelmÃ¤ssige Restaurantbesuche und nicht zuletzt ist die hippe Work-Life Balance Lebensart.

Und nun soll die Ã¤ltere Generation gefÃ¤lligst die Immobilie rÃ¤umen und ins Altersheim ziehen?

Sorry das geht gar nicht.

philwick Wie Viele andere Ã„ltere auch, wir wÃ¼rden sogar gerne verkaufen, nur die Alternative einer gut gelegenen, kleineren Eigentumswohnung kÃ¶nnen wir uns aus dem VerkaufserlÃ¶s nicht mehr leisten. Wir sind defacto gezwungen im zu grossen Haus zu bleiben.

GOCKELY Wieder einmal alles klar, wenn man die negativen Kommentare liest. Die Alten sollte es gar nicht geben. Am Besten nie AHV beziehen, obwohl das ganze Leben lang einbezahlt. Es ist demÃ¼tigend heute alt zu sein. Man muss ein schlechtes Gewissen haben, dass man noch rumlÃ¤uft und im eigenen Haus lebt.

Bluenews-Leser_26 Der Traum eines EFH ist nicht nur bei den "JÃ¼ngeren". Auch Ã¤ltere

Semester hatten diesen und mit Arbeit und z.T. Entbehrungen verwirklicht. Warum sollen Senioren nun "TrÃ¤ume" von ihnen

unbekannten Jungen verwirklichen helfen?

Und Eigentumswohnungen sind auch "nur" Wohnungen! Warum

sollen Aeltere diese aufgeben mÃ¼ssen um "nachdrÃ¤ngende" JÃ¼ngere

zu befriedigen? Ev. wegen ein paar m2 mehr? Gaht's no?

Colorless-Ratificati TItel und Bild sind beispielhaft suggestiv fÃ¼r heutige aktuell gesteuerte Massenbeeinflussung.

GOCKELY KleinMausi

Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. DANKE

Deintaldast18 Der Artikel greift viel zu kurz. Im Wesentlichen ist die vÃ¶llig verfehlte Bodenpolitik dafÃ¼r verantwortlich, dass die Preise fÃ¼r Land extrem gestiegen sind. Dazu kommt eine vÃ¶llig verfehlte Vorgabe fÃ¼r die Tragbarkeitsberechnung: Selbst wenn man fÃ¼r 10 Jahre eine Festhypothek fÃ¼r 2.2 % abschliessen kÃ¶nnte: fÃ¼r die Tragbarkeit werden 5%(!!!!) eingesetzt. In der Konsequenz kÃ¶nnen sich junge Paare keine Wohneigentum mehr leisten. Das hat alles nichts mit alt und jung zu tun. Also: Mehr Angebot an Bauland schaffen und die Tragbarkeitsrechnungs-Vorgabe an die RealitÃ¤t anpassen.

Colorless-Ratificati Deintaldast18 ..... ungebremste FachkrÃ¤ftezuwanderung zu 10 oder 12 Millionen schaffen einen Beitrag

FriWi01 kann man so sehen nur, welche Jungen kÃ¶nnen sich Eigenheime zwischen 1 und 2 Mio Franken Ã¼berhaupt leisten resp. bei welchen ist eine Tragbarkeit gegeben? VÃ¶llige Illusion. Nicht mal die eigenen Kinder kÃ¶nnen eine Liegenschaft Ã¼bernehmen, wenn noch eine Hypothek drauf ist, weil sie es nicht tragen kÃ¶nnen. Also vergesst solche Aussagen. Das Geld fÃ¼r solche Studien kÃ¶nnte besser eingesetzt werden.

Fionneinib92 Das GrundÃ¼bel ist die UeberbevÃ¶lkerung. Das macht alles Knapp und teuer !

Colorless-Ratificati Dem Verweilen im Eigenheim kann politisch garaus gemacht werden, indem Eigenmietwert bestehen bleibt und laufend massiv erhÃ¶ht wird.

almaba Hey geht es eigentlich noch mit Euch? Wenn ich als Rentnerin mit der AHV - Rente in HÃ¶he von 2136.-- fÃ¼r die kleinste Zweizimmerwohnung in unserer Region 2'000 - 4'000.-- bezahlen muss und fÃ¼r mein Haus 1'250.-- pro Monat, da stimmt doch etwas ganz anderswo nicht mehr. Dann sollen halt die Gemeinden endlich mehr bezahlbare Alterswohnungen schaffen, statt uns Alten permanent auf den FÃ¼ssen herum zu treten.