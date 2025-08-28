Senioren klammern sich an ihre Immobilien – und zerstören Träume der Jungen

robbingwood0815
Matrone
Genau aus diesem Grund bin ich gegen die Abschaffung des Eigenmietwertes. Wieder eine Bevorzugung der Ã¤lteren Generation. Ich kenne mehrere Menschen Ã¼ber siebzig, die allein in grossen HÃ¤usern wohnen. Dass es in unserer Gesellschaft ihr gutes Recht ist, das weiss ich auch. Darum sollten sie aber auch einen finanziellen Beitrag an die zukÃ¼nftigen Generationen leisten in Form des Eigenmietwertes, wenn sie schon so viel Platz beanspruchen, der eigentlich fÃ¼r unsere Jungen gebraucht wÃ¼rde. Ich selber bin Ã¼ber achtzig und eher rechts orientiert, und habe mein Haus der nÃ¤chsten Generation Ã¼berlassen.
Ich wÃ¼rde schon verkaufen oder eintauschen gegen Eigentumswohnung. Aber nur wenn ich nachher den gleichen Hypozins zahle und Wohnung bis 4.5 Zimmer unter 1Mio bei uns im Dorf finde. Sonst bleibe ich bis zum Tod.
KleinMausi
"Langsam reicht es, immer auf die Ã¤lteren Personen "rumhacken", die haben das ganze Leben gearbeitet und sich einen gewissen "Wohlstand" erarbeitet und das wird ihnen von vielen Seiten, z.B. von linken Politiker, die in die Politik gegangen sind, weil sie unfÃ¤hig oder zu faul sind, um zu arbeiten, auch von einem Teil der Presse und dann auch von einen Teil der jÃ¼ngeren Personen, die nur zu 80 % arbeiten und dafÃ¼r 120 % an Gehalt kassieren wollen und dann natÃ¼rlich noch 8 Wochem Ferien wollen, so sieht es heute aus"
Colorless-Ratificati
KleinMausi Die Eidgenossenschaft hat sich zu einer sozialistisch geprÃ¤gten Neidgenossenschaft entwickelt.
Colorless-Ratificati
KleinMausi Der Titel ist beispielhaft fÃ¼r heutige aktuell gesteuerte Massenbeeinflussung.
rzollig
Die Ã¤ltere Generation hat ihr Haus in den meisten FÃ¤llen amortisiert und leben somit - mit weniger Einkommen - gÃ¼nstiger, solange es keine "gÃ¼nstigen" Wohnraum in Miete gibt wird sich Nichts daran Ã¤ndern
Colorless-Ratificati
Viele haben sich lebenslang eingeschrÃ¤nkt und jahrelang Ã¤usserst sparsam und bescheiden gelebt, um im Pensionsalter im Eigenheim leben zu kÃ¶nnen.
bksolo
Ein halbes Jahrhundert haben wir hart gearbeitet, jeden Rappen bzw. jeden Franken zweimal umgedreht, auf viele Dinge verzichtet und nur selten Reisen unternommen. Stattdessen haben wir unsere ganze Kraft in die Familie gesteckt und unsere Kinder groÃŸgezogen. All das haben wir getan, um uns unseren grossen Traum, eine eigene Immobilie, leisten zu kÃ¶nnen. Heute, nach all den Jahren der Arbeit und Entbehrung, sind jetzt 50 Jahre verheiratet, auch einmal ausruhen und die Errungenschaften unseres Lebenswerks geniessen.
Goschibupp54
TrÃ¤ume mÃ¼ssen erarbeitet werden. Das heisst, das zumindest fÃ¼r Normalverdiener bei dem die Ehefrau ebenfalls zu 100 % arbeitet, Jahrzehnte lang zu verzichten, nicht 3 mal im Jahr um die halbe Welt jetet um Ferien zu machen und 2 geleaste Autos in der Garage stehen hat. Ebenfalls abtrÃ¤glich sind regelmÃ¤ssige Restaurantbesuche und nicht zuletzt ist die hippe Work-Life Balance Lebensart.
Und nun soll die Ã¤ltere Generation gefÃ¤lligst die Immobilie rÃ¤umen und ins Altersheim ziehen?
Sorry das geht gar nicht.
philwick
Wie Viele andere Ã„ltere auch, wir wÃ¼rden sogar gerne verkaufen, nur die Alternative einer gut gelegenen, kleineren Eigentumswohnung kÃ¶nnen wir uns aus dem VerkaufserlÃ¶s nicht mehr leisten. Wir sind defacto gezwungen im zu grossen Haus zu bleiben.
GOCKELY
Wieder einmal alles klar, wenn man die negativen Kommentare liest. Die Alten sollte es gar nicht geben. Am Besten nie AHV beziehen, obwohl das ganze Leben lang einbezahlt. Es ist demÃ¼tigend heute alt zu sein. Man muss ein schlechtes Gewissen haben, dass man noch rumlÃ¤uft und im eigenen Haus lebt.
Bluenews-Leser_26
Der Traum eines EFH ist nicht nur bei den "JÃ¼ngeren". Auch Ã¤ltere
Semester hatten diesen und mit Arbeit und z.T. Entbehrungen verwirklicht. Warum sollen Senioren nun "TrÃ¤ume" von ihnen
unbekannten Jungen verwirklichen helfen?
Und Eigentumswohnungen sind auch "nur" Wohnungen! Warum
sollen Aeltere diese aufgeben mÃ¼ssen um "nachdrÃ¤ngende" JÃ¼ngere
zu befriedigen? Ev. wegen ein paar m2 mehr? Gaht's no?
Colorless-Ratificati
TItel und Bild sind beispielhaft suggestiv fÃ¼r heutige aktuell gesteuerte Massenbeeinflussung.
GOCKELY
KleinMausi
Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. DANKE
Deintaldast18
Der Artikel greift viel zu kurz. Im Wesentlichen ist die vÃ¶llig verfehlte Bodenpolitik dafÃ¼r verantwortlich, dass die Preise fÃ¼r Land extrem gestiegen sind. Dazu kommt eine vÃ¶llig verfehlte Vorgabe fÃ¼r die Tragbarkeitsberechnung: Selbst wenn man fÃ¼r 10 Jahre eine Festhypothek fÃ¼r 2.2 % abschliessen kÃ¶nnte: fÃ¼r die Tragbarkeit werden 5%(!!!!) eingesetzt. In der Konsequenz kÃ¶nnen sich junge Paare keine Wohneigentum mehr leisten. Das hat alles nichts mit alt und jung zu tun. Also: Mehr Angebot an Bauland schaffen und die Tragbarkeitsrechnungs-Vorgabe an die RealitÃ¤t anpassen.
Colorless-Ratificati
Deintaldast18 ..... ungebremste FachkrÃ¤ftezuwanderung zu 10 oder 12 Millionen schaffen einen Beitrag
FriWi01
kann man so sehen nur, welche Jungen kÃ¶nnen sich Eigenheime zwischen 1 und 2 Mio Franken Ã¼berhaupt leisten resp. bei welchen ist eine Tragbarkeit gegeben? VÃ¶llige Illusion. Nicht mal die eigenen Kinder kÃ¶nnen eine Liegenschaft Ã¼bernehmen, wenn noch eine Hypothek drauf ist, weil sie es nicht tragen kÃ¶nnen. Also vergesst solche Aussagen. Das Geld fÃ¼r solche Studien kÃ¶nnte besser eingesetzt werden.
Fionneinib92
Das GrundÃ¼bel ist die UeberbevÃ¶lkerung. Das macht alles Knapp und teuer !
Colorless-Ratificati
Dem Verweilen im Eigenheim kann politisch garaus gemacht werden, indem Eigenmietwert bestehen bleibt und laufend massiv erhÃ¶ht wird.
almaba
Hey geht es eigentlich noch mit Euch? Wenn ich als Rentnerin mit der AHV - Rente in HÃ¶he von 2136.-- fÃ¼r die kleinste Zweizimmerwohnung in unserer Region 2'000 - 4'000.-- bezahlen muss und fÃ¼r mein Haus 1'250.-- pro Monat, da stimmt doch etwas ganz anderswo nicht mehr. Dann sollen halt die Gemeinden endlich mehr bezahlbare Alterswohnungen schaffen, statt uns Alten permanent auf den FÃ¼ssen herum zu treten.
Vunnifli32
Ihr lieben Senioren, seid doch nicht gleich so eingeschnappt. Alles hat seine Zeit im Leben. Auch wir haben unser Eigenheim, sprich Haus, gebaut. Aber nun freue ich mich auf eine kleinere gemÃ¼tliche Wohnung. Mit etwas Geduld findet man auch etwas passendes. Man sollte einfach offen sein fÃ¼r VerÃ¤nderungen, auch im Alter. Das hÃ¤lt mental fit und birgt neue Chancen. Also klammert nicht so an euren Besitz, es ist "nur" Besitz. Oder jÃ¤tet ihr sooo gern den Garten und putzt acht Zimmer fÃ¼rs Leben gern? Ich nicht. Ich kann mir schÃ¶nere Freizeitgestaltung vorstellen. Zudem ist es absolut nicht nachhaltig, wenn zwei Personen vier leere Zimmer haben. Das gilt Ã¼brigens auch fÃ¼r die junge Generation!