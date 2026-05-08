Ältere Schweizer arbeiten immer weniger – jetzt schlagen Arbeitgeber Alarm

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stille Revolution Ältere Schweizer arbeiten immer weniger – jetzt schlagen Arbeitgeber Alarm

Samuel Walder

8.5.2026

Viele über 50-Jährige arbeiten Teilzeit und das Freiwillig. Ist das ungenutztes Potenzial oder ist es Nötig?
Viele über 50-Jährige arbeiten Teilzeit und das Freiwillig. Ist das ungenutztes Potenzial oder ist es Nötig?
Daniel Naupold/dpa

In der Schweiz arbeitet ein grosser Teil der über 50-Jährigen freiwillig in Teilzeit. Während Arbeitgeber darin ungenutztes Potenzial sehen, sprechen Gewerkschaften von einer notwendigen Entlastung. Zu wenig junge Menschen kämen nach.

Samuel Walder

08.05.2026, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz arbeiten rund 40 Prozent der Erwerbstätigen Teilzeit, besonders häufig bei über 50-Jährigen.
  • Der Verband sieht darin ein ungenutztes Potenzial von bis zu 86’000 Vollzeitstellen.
  • Gewerkschaften widersprechen und betonen, dass steigender Stress und Arbeitsbelastung viele zur Reduktion zwingen.
Mehr anzeigen

Teilzeit ist in der Schweiz weit verbreitet: Rund 40 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten mit einem Pensum unter 90 Prozent. Während dies bei Jüngeren oft mit Ausbildung, Weiterbildung, Kinderbetreuung oder anderen Verpflichtungen zusammenhängt, zeigt sich bei älteren Beschäftigten ein anderes Muster.

Grösster Anstieg bei den Männern. Immer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten in Teilzeit

Grösster Anstieg bei den MännernImmer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten in Teilzeit

Bei den über 50-Jährigen ist Teilzeit besonders häufig – und oft freiwillig. Laut einer Analyse des Schweizerischen Arbeitgeberverbands haben viele kein Interesse daran, ihr Pensum wieder auf Vollzeit zu erhöhen, berichtet das SRF. «Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen», sagt Chefökonom Patrick Chuard-Keller mit Blick auf diese Entwicklung zu SRF.

Vorteil beim Teilzeit-Modell?

Der Verband sieht darin ein erhebliches ungenutztes Potenzial für den Arbeitsmarkt. In der Analyse ist von rund 86’000 Vollzeitstellen die Rede, die theoretisch möglich wären. «Diese Leute sind schon im Arbeitsmarkt drin und könnten ihr Pensum wahrscheinlich von sich aus relativ einfach erhöhen», so Chuard-Keller.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund widerspricht dieser Sichtweise deutlich. Er kritisiert den Begriff «Lifestyle-Teilzeit» und betont, viele Beschäftigte reduzierten ihr Pensum nicht aus freien Stücken, sondern wegen wachsender Belastung im Job. Die Zahlen zeigen tatsächlich eine klare Entwicklung: 2012 gaben noch 18 Prozent an, häufig oder immer gestresst zu sein – inzwischen sind es 23 Prozent.

Sponsored Content. Teilzeit hat weitreichende Folgen für die Vorsorge

Sponsored ContentTeilzeit hat weitreichende Folgen für die Vorsorge

«Es kommen einfach zu wenig Junge nach»

Für Gewerkschafter Daniel Kopp ist Teilzeit deshalb oft eine Schutzmassnahme. «Das ist ein angemessenes Bedürfnis und oft auch eine Notwendigkeit, um die Gesundheit zu schützen», sagt er. Gerade angesichts steigender Arbeitsverdichtung sei es für viele kaum anders möglich, langfristig im Job zu bleiben.

Beim Umgang mit dem Arbeitskräftemangel gehen die Meinungen auseinander. Der Arbeitgeberverband verweist auf demografische Veränderungen: «Es gibt aufgrund der Demografie so viel mehr Ältere im Arbeitsmarkt, es kommen einfach zu wenig Junge nach», sagt Chuard-Keller. Gleichzeitig sieht er staatliche Fehlanreize – etwa durch die Steuerprogression: «Die Steuerprogression ist natürlich ein Problem, insbesondere wenn wir nach Leistungsfähigkeit besteuern.»

Die Gewerkschaften setzen hingegen bei den Unternehmen an. «Der Arbeitgeber muss gute Bedingungen gewähren, damit die Leute freiwillig möglichst lange arbeiten», sagt Kopp. Dazu gehören genügend Personal, weniger Druck und klare Ruhezeiten. Einig sind sich beide Seiten immerhin in einem Punkt: Eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums, wie sie politisch gefordert wird, löst das Problem des Arbeitskräftemangels nicht.

Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten»

Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten»

Evelyn Mauch ist unter anderem Mitgründerin des Vereins «Women for the Board». Dabei motiviert sie andere Frauen, Mandate anzunehmen. Wie sie mehr weibliche Führungskräfte in die Unternehmen bringen will, erfährst du im Video.

25.01.2024

Meistgelesen

Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Ältere Schweizer arbeiten immer weniger – jetzt schlagen Arbeitgeber Alarm
Mann von Zug getötet – Polizei verhaftet mehrere Männer
Swiss gibt neue Infos zu Notlandung in Kasachstan bekannt
Nach Mega-Streit vergibt Zoo Zürich Millionen-Auftrag ins Ausland

Mehr aus dem Ressort

Vor allem dank Reka-Card. Reka-Gruppe macht 2025 Rekordumsatz

Vor allem dank Reka-CardReka-Gruppe macht 2025 Rekordumsatz

Trotz neuer Tiefpreisstrategie. Migros-Chef bekräftigt Existenzberechtigung von Denner

Trotz neuer TiefpreisstrategieMigros-Chef bekräftigt Existenzberechtigung von Denner

Switch 2 wird teurer. Nintendo verdoppelt Umsatz

Switch 2 wird teurerNintendo verdoppelt Umsatz