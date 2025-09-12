  1. Privatkunden
«Deal wahrscheinlich» Plötzlich glaubt Trump-Minister an Zoll-Einigung mit der Schweiz

Sven Ziegler

12.9.2025

US-Handelsminister Lutnick. (Archivbild)
US-Handelsminister Lutnick. (Archivbild)
Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Handelsminister Howard Lutnick hat sich überraschend optimistisch zu einem möglichen Handelsabkommen mit der Schweiz geäussert. Trotz massiver Strafzölle könnte Bern bald eine Einigung mit Washington erzielen.

Sven Ziegler

12.09.2025, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz leidet unter Strafzöllen von 39 Prozent auf ihre Produkte – die höchsten für ein Industrieland.
  • Handelsminister Lutnick stellte in Aussicht, dass es dennoch zu einem Abkommen kommen könnte.
  • Für die Schweizer Regierung wäre ein Deal ein dringend benötigter Erfolg nach gescheiterten Gesprächen.
Mehr anzeigen

Die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA stehen seit Monaten unter Druck. Präsident Donald Trump hatte Strafzölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte verhängt – der höchste Satz, den ein Industrieland derzeit schultern muss. Besonders die Pharmaindustrie und Exportbranchen wie Uhren- und Maschinenbau sind betroffen.

Nun gibt es Anzeichen für Bewegung: Handelsminister Howard Lutnick zeigte sich im Gespräch mit dem US-Sender CNBC zuversichtlich, dass ein Abkommen mit der Schweiz zustande kommen könnte. «Wir werden wahrscheinlich einen Deal mit der Schweiz erreichen», sagte Lutnick.

Zuvor hatte der US-Minister die Eidgenossenschaft mehrfach kritisiert und ihr vorgeworfen, auf Kosten amerikanischer Konsumenten zu profitieren – insbesondere mit Medikamentenexporten. Bern wiederum verweist darauf, dass der Handelsüberschuss durch Faktoren wie Gold verzerrt werde, das in der Schweiz lediglich raffiniert und weiterexportiert wird.

Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel

Für Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter war das Scheitern der letzten Gesprächsrunde in Washington ein Rückschlag. In der Industrie hofft man dennoch auf eine Lösung. Johann Rupert, Verwaltungsratspräsident des Luxuskonzerns Richemont, erklärte, er stehe in engem Kontakt mit den Verhandlern und sei überzeugt, dass die Differenzen beigelegt werden.

Wirtschaft unter Druck. So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Wirtschaft unter DruckSo umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Neben der Schweiz nannte Lutnick auch Taiwan und Indien als Länder, mit denen Fortschritte erzielt werden könnten. Im Fall Indiens knüpfen die USA dies jedoch an die Bedingung, dass Neu-Delhi keine russischen Ölimporte mehr tätigt. Mit Südkorea wiederum ist zwar ein Abkommen ausgehandelt, es fehlt aber noch die offizielle Unterzeichnung.

Für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft steht viel auf dem Spiel. Eine Einigung mit den USA würde nicht nur die Belastung durch die Zölle mindern, sondern auch einen symbolischen Sieg im angespannten transatlantischen Verhältnis bedeuten.

