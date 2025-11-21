  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wirbel um Trump-Besuch Haben Schweizer Unternehmer mehr gewusst als erlaubt?

Sven Ziegler

21.11.2025

Welche Rolle spielte diese Runde beim Zoll-Deal mit Trump? 
Welche Rolle spielte diese Runde beim Zoll-Deal mit Trump? 
KEYSTONE

Im Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA sorgt eine Aussage von alt Botschafter Thomas Borer für neue Diskussionen. Er deutete an, Schweizer Wirtschaftsführer hätten im Vorfeld ihres Treffens mit US-Präsident Donald Trump einen Vertragsentwurf gekannt.

Sven Ziegler

21.11.2025, 09:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aussagen von alt Botschafter Thomas Borer zu angeblichen Vertragskenntnissen sorgen für politische Irritationen.
  • Das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin bestreitet, vertrauliche Unterlagen an Firmenchefs weitergegeben zu haben.
  • Mehrere Parteien verlangen Aufklärung über den Informationsfluss rund um das Treffen im Oval Office.
Mehr anzeigen

Im Zusammenhang mit dem Zollkonflikt zwischen der Schweiz und den USA rückt ein Besuch Schweizer Wirtschaftsführer im Oval Office erneut in den Fokus. Anlass dafür ist eine Aussage des ehemaligen Diplomaten Thomas Borer in der SRF-Sendung «Club».

Dort sagte er, die anwesenden Unternehmer hätten Donald Trump den «Entwurf des Vertrags präsentiert». Weil die Gespräche in «engster Absprache» mit dem Wirtschaftsdepartement stattgefunden hätten, stellt sich für mehrere Parteien nun die Frage, wie weit der Informationsfluss vor dem Treffen tatsächlich ging. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Politikerinnen und Politiker wollen klären, ob die Delegation im Vorfeld Einblick in vertrauliche Verhandlungsdokumente erhalten hat. SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer fordert «volle Transparenz» und verlangt im Nationalrat, dass die Geschäftsprüfungskommission rasch aufgezeigt bekommt, «wer was wusste und welchen Einfluss private Akteure hatten». Sie warnt vor einem möglichen Interessenkonflikt, falls einzelne Wirtschaftsvertreter besser informiert gewesen sein sollten als das Parlament.

Vorgang wurde auch in der Kommission thematisiert

Wenige Tage zuvor hatte SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin in einem Interview betont, die Firmenleitungen hätten «kein einziges geheimes Dokument gesehen» und zu keinem Zeitpunkt mehr gewusst als die parlamentarischen Kommissionen.

Sein Departement hält auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» fest, dass die Unternehmer vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ein «allgemeines Briefing» erhalten hätten – jedoch ohne vertrauliche Details. Den Vertragstext, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, habe in der Delegation jedoch niemand sehen können.

#08: Trump – das ist nicht neutral. Trumps Wirtschaft boomt? Schau dir mal diese Zahlen an...

#08: Trump – das ist nicht neutralTrumps Wirtschaft boomt? Schau dir mal diese Zahlen an...

In der Gruppe, die Trump Anfang November empfing, waren mehrere prominente Wirtschaftsführer vertreten, darunter Alfred Gantner von der Partners Group, Johann Rupert von Richemont und Jean-Frédéric Dufour von Rolex. Der Besuch hatte dem festgefahrenen Zollstreit neuen Schub verliehen. Kurz darauf gab der Bundesrat bekannt, dass mit den USA eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei.

Thomas Borer relativiert Aussagen

Während das Wirtschaftsdepartement die Darstellung klar zurückweist, relativierte Borer seine Aussagen noch während der Fernsehsendung – und später gegenüber dem «Tages-Anzeiger» komplett: Die Unternehmer hätten Trump keinen Vertragsentwurf präsentiert. Er selbst habe zudem keinerlei Mandat gehabt und lediglich «mit einigen Kontakten in Washington ausgeholfen».

Am Zoll-Deal mit den USA gibt es denn auch immer wieder Kritik, zuletzt von prominenter Seite. Nick Hayek, der Konzernchef der Swatch Group, hat Kritik am Zoll-Deal geübt. Hayek äussert die Befürchtung, dass Washington weitere Forderungen stellen könnte.

Mehr aus der Wirtschaft

Nach erneuten Senkungen. Preiskampf im Detailhandel eskaliert– jetzt attackiert Lidl Aldi frontal

Nach erneuten SenkungenPreiskampf im Detailhandel eskaliert– jetzt attackiert Lidl Aldi frontal

Comics. Superman-Comic erzielt Auktionspreis von 9,12 Millionen Dollar

ComicsSuperman-Comic erzielt Auktionspreis von 9,12 Millionen Dollar

Kryptowährung. Bitcoin mit Kursrutsch

KryptowährungBitcoin mit Kursrutsch

Meistgelesen

Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt
Viehfrachter mit 3000 Rindern an Bord ist nicht mehr zu orten
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
«Ich will, dass Mama und Papa sich wieder vertragen – sie lieben sich doch»
Mexikanische Kandidatin wird zur Miss Universe gekürt – begleitet von Skandalen