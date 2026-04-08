Saison rückläufigSchweizer Bergbahnen mit schwachem März
SDA
8.4.2026 - 08:58
Die Schweizer Seilbahnen haben in der Wintersaison 2025/26 bis Ende März weniger Gäste verzeichnet als im Vorjahr. Dabei fiel insbesondere der März schwächer aus, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Mittwoch mitteilte.
Keystone-SDA
08.04.2026, 08:58
08.04.2026, 09:24
SDA
Im März lagen die Ersteintritte um 11 Prozent unter dem «ausserordentlich starken» Vergleichsmonat des Vorjahres. Als Gründe nennt der Verband unter anderem die Wetterverhältnisse sowie die Lage der Sportferien, die dieses Jahr grösstenteils in den Februar gefallen seien. Der Iran-Krieg als Einflussfaktor wird in der Mitteilung nicht thematisiert.
Auch über die bisherige Saison insgesamt gibt es im Vergleich zum Winter 2024/25 einen Rückgang von 4 Prozent. Dabei zeigen sich je nach Saisonabschnitt deutliche Unterschiede. Während der Sportferienzeit zwischen Mitte Januar und Mitte März belief sich das Minus auf 2 Prozent, über die Feiertage und den Jahreswechsel lag es bei 14 Prozent.
Nur Wallis knapp auf Vorsaisonniveau
Der zunächst milde Winter stellte insbesondere kleinere und tiefer gelegene Skigebiete vor Herausforderungen. Entsprechend stark sind die Unterschiede beim Gästerückgang je nach Höhenlage der Skigebiete. Erst die Schneefälle im Februar und März hätten die Situation «spürbar entspannt».
Destinationen unter 1500 Metern verzeichneten im bisherigen Saisonverlauf ein Minus von durchschnittlich 7 Prozent, mittlere Lagen (1500 bis 2000 Meter) ein Minus von 5 Prozent und höher gelegene Gebiete über 2000 Metern ein Minus von 1 Prozent.
Auch regional ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Während das Wallis knapp auf Vorsaisonniveau lag, verzeichneten alle anderen Regionen Rückgänge. Am stärksten war der Rückgang in der Ostschweiz mit 10 Prozent. Das Berner Oberland musste derweil ein Minus von 6 Prozent hinnehmen, Graubünden eines von 2 Prozent.
Als Einflussfaktoren nennt der Verband neben der Witterung auch die Gästestruktur. Skigebiete mit hohem Anteil an Tagesgästen hätten stärker unter ungünstigem Wochenendwetter gelitten als Destinationen mit mehr Übernachtungsgästen.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik