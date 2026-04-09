Keine AnschlusskäufeSchweizer Börse eröffnet kaum verändert – Euphorie verflogen
SDA
9.4.2026 - 07:02
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert eröffnet. Die Erleichterung über die Waffenruhe im Nahen Osten halle zwar nach, die Euphorie sei aber verflogen, sagen Händler. Entsprechend fehlten Anschlusskäufe im grösseren Stil.
Keystone-SDA
09.04.2026, 07:02
09.04.2026, 10:28
SDA
Der Swiss Market Index (SMI) büsst um 9.30 Uhr 0,04 Prozent auf 13'107 Punkte ein. Andere europäische Börsen, insbesondere der deutsche Dax, eröffneten sogar relativ deutlich im Minus, und auch in Asien ging es leicht abwärts.
Es ist noch zu früh, um «Alles wird gut» zu proklamieren, kommentiert ein Marktteilnehmer. Und ein anderer sagt: «Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte vierzehntägige Waffenruhe zeigt sich als ein sehr wackeliges Konstrukt.»
Ölpreise etwas höher
So liess die iranische Nachrichtenagentur Fars am Vorabend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien.
Die Unsicherheit liess auch die Ölpreise wieder etwas anziehen. Nachdem der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Mittwochnachmittag zeitweise noch unter 91 US-Dollar gefallen war, steht er aktuell bei rund 97 Dollar.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
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