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Keine Anschlusskäufe Schweizer Börse eröffnet kaum verändert – Euphorie verflogen

SDA

9.4.2026 - 07:02

Die Schweizer Börse eröffnete am Donnerstag kaum verändert. Andere europäische Börsen eröffneten sogar relativ deutlich im Minus. (Archivbild)
Die Schweizer Börse eröffnete am Donnerstag kaum verändert. Andere europäische Börsen eröffneten sogar relativ deutlich im Minus. (Archivbild)
Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert eröffnet. Die Erleichterung über die Waffenruhe im Nahen Osten halle zwar nach, die Euphorie sei aber verflogen, sagen Händler. Entsprechend fehlten Anschlusskäufe im grösseren Stil.

Keystone-SDA

09.04.2026, 07:02

09.04.2026, 10:28

Der Swiss Market Index (SMI) büsst um 9.30 Uhr 0,04 Prozent auf 13'107 Punkte ein. Andere europäische Börsen, insbesondere der deutsche Dax, eröffneten sogar relativ deutlich im Minus, und auch in Asien ging es leicht abwärts.

Es ist noch zu früh, um «Alles wird gut» zu proklamieren, kommentiert ein Marktteilnehmer. Und ein anderer sagt: «Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte vierzehntägige Waffenruhe zeigt sich als ein sehr wackeliges Konstrukt.»

Ölpreise etwas höher

So liess die iranische Nachrichtenagentur Fars am Vorabend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien.

Die Unsicherheit liess auch die Ölpreise wieder etwas anziehen. Nachdem der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Mittwochnachmittag zeitweise noch unter 91 US-Dollar gefallen war, steht er aktuell bei rund 97 Dollar.

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