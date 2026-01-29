Zum Export-Boom der Schweiz haben auch Bijouterie- und Juwelierwaren beigetragen. KEYSTONE

Der Schweizer Aussenhandel hat 2025 trotz der von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollschlacht zugelegt. Die Exporte erreichten einen Rekordstand. Die Ausfuhren in die USA stiegen sogar um 3,9 Prozent.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz hat 2025 trotz Trumps Zöllen mehr in die USA exportiert als 2024.

Die Exporte stiegen um 3,9 Prozent.

Die Importe aus den USA sanken hingegen um 5,7 Prozent, während die gesamten Einfuhren in die Schweiz anstiegen. Mehr anzeigen

Auch in einem schwierigen Jahr legt der Aussenhandel der Schweiz zu. Konkret legten die Exporte im gesamten Jahr 2025 um 1,4 Prozent auf 287,0 Milliarden Franken zu, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung (BAZG) am Donnerstag mitteilte.

Noch stärker stiegen – Trumps Zöllen zum Trotz – die Ausfuhren in die USA. 54,7 Milliarden waren sie wert, ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zu 2024. «Bloomberg» schreibt sogar von einem Rekordwert, den die Schweiz im Handel mit den USA erreicht habe.

In die andere Richtung entwickelten sich die Importe von US-Gütern. Ihr Wert sank gegenüber 2024 um 5,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Franken.

Fahrzeuge und Juwelierwaren

Insgesamt stiegen die Einfuhren um 4,5 Prozent auf 232,7 Milliarden Franken. Das bedeutet, dass die USA als Importeure in die Schweiz an Bedeutung eingebüsst haben.

Die Einfuhren haben damit den zweithöchsten Wert in der Geschichte erreicht. Der Überschuss in der Handelsbilanz betrug 54,3 Milliarden Franken, nach rekordhohen 60,6 Milliarden im Jahr zuvor.

Die Exporte legten vor allem dank Chemie- und Pharmaerzeugnissen zu, die mit einem Plus von 3,3 Milliarden Franken einen Rekordwert von 152 Milliarden Franken und 53 Prozent der Gesamtausfuhren erreichten. Ebenfalls wuchsen die Exporte von Fahrzeugen sowie Bijouterie und Juwelierwaren.

Dagegen waren Maschinen, Elektronik und Apparate sowie Uhren erneut rückläufig. Regional stiegen die Ausfuhren nach Nordamerika und Europa deutlich, insbesondere nach Deutschland, Österreich, Italien und Irland. Dagegen gingen die Lieferungen nach Asien zurück, vor allem nach China, Japan und Hongkong.

Die höheren Importe gingen vor allem auf chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse zurück. Ebenfalls deutlich nahmen die Einfuhren von Nahrungs-, Futter- und Genussmitteln sowie von Bijouterie und Juwelierwaren zu.

Rückläufiger Aussenhandel im Dezember

Im Dezember 2025 sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent auf 22,5 Milliarden Franken. Massgeblich dazu trug der Ausfuhrrückgang bei den chemisch-pharmazeutischen Produkten bei. Die Importe verringerten sich um 1,0 Prozent auf 19,5 Milliarden Franken. Dies ergibt einen Handelsbilanzüberschuss von 3,0 Milliarden Franken.