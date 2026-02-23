  1. Privatkunden
Nach Zoll-Schlappe Diese Schweizer Firmen verklagen jetzt die Trump-Regierung

SDA

23.2.2026 - 11:41

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Mehrere Schweizer Unternehmen prüfen Rückforderungen für zu viel bezahlte US-Zölle. Während Swatch bereits aktiv werden will, bleiben rechtliche Fragen nach dem Urteil des Supreme Court offen.

Keystone-SDA

23.02.2026, 11:41

23.02.2026, 12:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swatch will in den USA eine rückwirkende Rückerstattung von Zollzuschlägen beantragen.
  • Auch Breitling, Läderach und weitere Schweizer Firmen prüfen Rückforderungen.
  • Wie hoch die Erfolgschancen sind, ist laut Swissmem derzeit noch unklar.
Mehr anzeigen

Erste Schweizer Firmen wollen zu viel bezahlte US-Zölle zurückfordern. So etwa der Uhrenkonzern Swatch. Viele Fragen sind aktuell aber noch offen.

«Unsere Tochtergesellschaft in den USA wird eine rückwirkende Rückerstattung der gezahlten Zuschläge beantragen», teilte Swatch am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Nicht zu allfälligen Rückforderungen äussern wollte sich Rolex.

Gegenüber der «NZZ» hatten am Wochenende mit Läderach und Breitling bereits zwei weitere namhafte Unternehmen erklärt, sie würden die gezahlten Zölle zurückfordern. Breitling-Chef Georges Kern sprach von «signifikanten Beträgen».

Laut den CH-Media-Zeitungen verfolgt auch der Skihersteller Stöckli die Absicht, Zollrückforderung gelten zu machen, ebenso der Computerzubehörhersteller Logitech, das Biotechnologieunternehmen Jungbunzlauer, die Uhrenfirma Sowind Group und der Luxusgüterkonzern CL International.

Unsicherheit hoch

«Was die Chancen auf Rückforderungen und das notwendige Vorgehen betrifft, ist derzeit noch vieles offen», ordnete indes Noé Blancpain vom Industrieverband Swissmem auf Anfrage ein. Der Supreme Court habe die Frage der Rückforderung der Zölle nicht entschieden, sodass nun untergeordneten Instanzen darüber urteilen müssten.

Was du jetzt wissen musst. Das bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump

Was du jetzt wissen musstDas bedeutet die historische Zoll-Schlappe für Trump

Blancpain erläuterte, dass die Zölle technisch vom Importeur in den USA bezahlt worden seien – dies könne der Kunde selbst, eine Vertriebsfirma oder eine Tochterfirma des Schweizer Herstellers sein. Entsprechend müsse der Importeur die Rückforderungen stellen.

In der Praxis hätten Schweizer Industriefirmen in den meisten Fällen durch eine Preisanpassung einen Teil der Zollkosten übernommen. Deshalb müssten sie sich mit ihren Kunden einigen.

