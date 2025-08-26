  1. Privatkunden
Trumps Zollhammer wirkt Schweizer Firmen stoppen Investitionen – Branche schlägt Entlassungs-Alarm

SDA

26.8.2025 - 10:14

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Die neuen US-Zölle setzen die Schweizer Wirtschaft massiv unter Druck. Laut einer EY-Studie haben 70 Prozent der Unternehmen Investitionen gestoppt, während die Tech-Industrie Alarm schlägt und von der Politik bessere Rahmenbedingungen fordert.

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:14

26.08.2025, 10:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 70 Prozent der Schweizer Firmen haben wegen der US-Zölle Investitionen verschoben oder gestrichen.
  • Besonders betroffen ist die exportstarke Tech-Branche, die bereits unter schwacher Nachfrage leidet.
  • Der Branchenverband Swissmem verlangt von der Politik rasche Massnahmen zur Entlastung.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Wirtschaft reagiert zunehmend verunsichert auf die jüngsten handelspolitischen Entscheidungen der USA. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Beratungsunternehmens EY hervorgeht, haben rund 70 Prozent der Firmen hierzulande geplante Investitionen verschoben oder ganz gestrichen. Grund seien geopolitische Spannungen und protektionistische Massnahmen wie die von den USA verhängten Strafzölle.

Besonders schwer wiegen die neuen Abgaben von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten. «Für Unternehmen mit starken Absatzmärkten in den USA entstehen dadurch strukturelle Herausforderungen – nicht zuletzt, weil global verzweigte Lieferketten sich kurzfristig kaum anpassen lassen», sagte EY-Verwaltungsratspräsident Daniel Gentsch gemäss Mitteilung. Die Verunsicherung wirke sich auch auf Fusionen und Übernahmen aus.

Tech-Sektor schlägt Alarm

Noch deutlicher spürt die exportorientierte Tech-Branche die Folgen. Swissmem-Präsident Martin Hirzel erklärte an einer Medienkonferenz, die Zölle hätten die ohnehin schwierige Lage «deutlich verstärkt». Nach zwei Jahren schwacher Industrienachfrage und rückläufigen Umsätzen sei die Branche nun zusätzlich belastet.

Der Verband der Schweizer Tech-Industrie Swissmem warnt vor gravierenden Folgen der US-Zölle. (Archivbild)
sda

Eine Umfrage von Swissmem zeigt, dass die Unternehmen den starken Franken weiterhin als grösste Herausforderung betrachten – noch vor Nachfrageschwäche und Bürokratiedruck. An dritter Stelle steht die Sorge um das US-Geschäft. Viele Firmen prüfen deshalb neue Märkte oder Geschäftsfelder. Zugleich ziehen zahlreiche Unternehmen Restrukturierungen, Stellenabbau, Produktionsverlagerungen oder Kurzarbeit in Betracht.

«Wir wollen keine Subventionen. Aber wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, welche die Standort- und Produktionskosten deutlich reduzieren», forderte Hirzel. Dazu zähle etwa eine Verlängerung der Kurzarbeitsdauer auf 24 Monate, ein Abbau von Bürokratie und der Stopp neuer Regulierungen.

Auch der Zugang zu internationalen Märkten sei entscheidend: Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, Thailand oder Malaysia müssten ratifiziert, bestehende Abkommen mit China, Japan und Mexiko verbessert und die bilateralen Verträge mit der EU vorangetrieben werden.

