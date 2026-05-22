Am meisten flogen die Passagiere in das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland), nach Spanien und nach Deutschland.(Archivbild) Keystone

Die Schweizer Flughäfen haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Passagierrekord verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Fluggäste in der Zivilluftfahrt um 5 Prozent. Das ist ein neuer Höchstwert für die ersten drei Monate eines Jahres.

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Insgesamt reisten von Januar bis März 13,3 Millionen Menschen im Linien- und Charterverkehr ab oder an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Fluggäste um 0,7 Millionen gestiegen.

Unter den wichtigsten Enddestinationen ab der Schweiz verzeichneten die Türkei und Italien die grössten Zuwächse. Die Passagierzahlen für Flüge in diese Länder legten laut Mitteilung um 14 beziehungsweise 10 Prozent zu. Am meisten flogen die Passagiere in das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland), nach Spanien und nach Deutschland.

Die Anzahl der Flugbewegungen habe hingegen nur leicht zugenommen. Mit 102'100 Starts und Landungen habe der Anstieg 0,5 Prozent betragen.