  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Panama Papers» Schweizer gesteht Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Oliver Kohlmaier

4.3.2026

Die Skandalkanzlei Mossack Fonseca hatte ihren Hauptsitz in Panama-Stadt – daher der Name des Steuerskandals.
Die Skandalkanzlei Mossack Fonseca hatte ihren Hauptsitz in Panama-Stadt – daher der Name des Steuerskandals.
IMAGO/ZUMA Press Wire (Archivbild)

Zehn Jahre nach der Enthüllung der «Panama Papers» ist in Deutschland ein Schweizer angeklagt. Er gesteht die Beihilfe zur Steuerhinterziehung, weist den Vorwurf der Bildung krimineller Vereinigungen jedoch von sich.

Redaktion blue News

04.03.2026, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Infolge der Veröffentlichung der «Panama Papers» vor rund zehn Jahren ist in Deutschland der Schweizer Ex-Mitinhaber der Kanzlei Mossack Fonseca angeklagt.
  • Er bedauert seine Mitschuld an der Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
  • Den Vorwurf der Bildung krimineller Vereinigungen weist er jedoch von sich.
Mehr anzeigen

Es ist nun fast zehn Jahre her, als die sogenannten «Panama Papers» veröffentlicht wurden. Doch noch immer wird weltweit ermittelt, angeklagt und prozessiert.

Vor dem Landgericht Köln ist nun ein weiterer Prozess gestartet. Angeklagt ist ein Schweizer, einst Mitinhaber von Mossack Fonseca. Die Kanzlei steht im Mittelpunkt eines riesigen Steuerskandals und soll weltweit Unternehmern, Prominenten und sogar Staats- und Regierungschefs dabei geholfen haben, ihr Vermögen zu verschleiern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Juristen die Bildung krimineller Vereinigungen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in zwei Fällen vor.

«Steueroasen» vermittelt

Er soll gemeinsam mit weiteren gesondert Verfolgten Mitglied einer Firmengruppe gewesen sein, die gegen Bezahlung weltweit sogenannte Offshore-Gesellschaften mit Sitz in Panama oder anderen als «Steueroasen» bekannten Staaten an Privatpersonen vermittelt haben.

In einer von seiner Verteidigung vorgetragenen Einlassung zeigte sich der Angeklagte einsichtig und gestand eine Mitschuld. Er habe diese billigend in Kauf genommen – schliesslich habe er gewusst, dass Straftaten stattfinden könnten. Er bedauere seine Mitschuld. Die Bildung krimineller Vereinigungen streitet er jedoch ab.

Laut Anklage geht es um 13 Millionen Euro (derzeit rund 11,8 Millionen Franken), der Tatzeitraum liegt zwischen 2002 und 2019. Wesentlicher Bestandteil der angebotenen Dienstleistungen sei die Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten dieser Gesellschaften gewesen. Die Firmen hätten kein operatives Geschäft betrieben, sondern nahezu ausschliesslich der Verschleierung von Zahlungsflüssen und Kapitalanlagen gedient.

Steueroptimierung mitten in der Schweiz. Wie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen

Steueroptimierung mitten in der SchweizWie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen

Offshore-Gesellschaften als Inhaber von Konten

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurden die Gesellschaften von den wirtschaftlich Berechtigten zur Begehung verschiedener Wirtschafts- und Steuerstraftaten genutzt, bei deutschen Kunden überwiegend zur Steuerhinterziehung. Die Offshore-Gesellschaften sollen als Inhaber von Bank- und Depotkonten fungiert haben, deren Kapitalerträge in Deutschland nicht ordnungsgemäss versteuert worden seien.

Im Frühjahr 2016 hatten die «Süddeutsche Zeitung» und weitere Medien des Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ) die Geschäfte der in Panama gegründeten Briefkastenfirmen offengelegt. Durch ein riesiges Datenleck waren der Zeitung 11,5 Millionen Dokumente zugespielt worden. Fast 400 Reporter aus mehr als 80 Ländern beteiligten sich an den Recherchen.

Dabei tauchten unter anderem die Namen von 140 Politikern und engen Vertrauten auf. In Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson. In Pakistan wurde Ministerpräsident Nawaz Sharif des Amtes enthoben.

Das ICIJ erhielt für die Enthüllungen der «Panama Papers» 2017 die höchste Auszeichnung im US-Journalismus, den Pulitzer-Preis. Die Enthüllungen lösten in vielen Ländern Steuerermittlungen aus und führten in der Folge auch in Deutschland zu zusätzlichen Steuereinnahmen in Millionenhöhe.

Mit Material von dpa.

Mehr zum Thema

«Stärkste Schultern sollen mehr tragen». Toggenburger Millionenerbe fordert höhere Steuern für Superreiche

«Stärkste Schultern sollen mehr tragen»Toggenburger Millionenerbe fordert höhere Steuern für Superreiche

Lenzburg AG. Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott

Lenzburg AGInformatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott

«Macht die Leute kaputt». Schikane, Kündigungen, Abgänge – schwere Vorwürfe gegen Thurgauer Steuerverwaltung

«Macht die Leute kaputt»Schikane, Kündigungen, Abgänge – schwere Vorwürfe gegen Thurgauer Steuerverwaltung

Meistgelesen

Neuer Grossangriff auf Teheran – Videos zeigen heftige Detonationen +++ 5200 Schweizer sitzen im Nahen Osten fest
Fernandes bringt YB nach einer Ecke in Luzern in Führung
An Ustermer Schule brodelt es – Gemeinderat fordert Untersuchung
Gas-Tanker sinkt vor Libyen nach Explosion – Putin spricht von «Terrorangriff» Kiews
«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt