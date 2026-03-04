Die Skandalkanzlei Mossack Fonseca hatte ihren Hauptsitz in Panama-Stadt – daher der Name des Steuerskandals. IMAGO/ZUMA Press Wire (Archivbild)

Zehn Jahre nach der Enthüllung der «Panama Papers» ist in Deutschland ein Schweizer angeklagt. Er gesteht die Beihilfe zur Steuerhinterziehung, weist den Vorwurf der Bildung krimineller Vereinigungen jedoch von sich.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Infolge der Veröffentlichung der «Panama Papers» vor rund zehn Jahren ist in Deutschland der Schweizer Ex-Mitinhaber der Kanzlei Mossack Fonseca angeklagt.

Er bedauert seine Mitschuld an der Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

Den Vorwurf der Bildung krimineller Vereinigungen weist er jedoch von sich. Mehr anzeigen

Es ist nun fast zehn Jahre her, als die sogenannten «Panama Papers» veröffentlicht wurden. Doch noch immer wird weltweit ermittelt, angeklagt und prozessiert.

Vor dem Landgericht Köln ist nun ein weiterer Prozess gestartet. Angeklagt ist ein Schweizer, einst Mitinhaber von Mossack Fonseca. Die Kanzlei steht im Mittelpunkt eines riesigen Steuerskandals und soll weltweit Unternehmern, Prominenten und sogar Staats- und Regierungschefs dabei geholfen haben, ihr Vermögen zu verschleiern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Juristen die Bildung krimineller Vereinigungen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in zwei Fällen vor.

«Steueroasen» vermittelt

Er soll gemeinsam mit weiteren gesondert Verfolgten Mitglied einer Firmengruppe gewesen sein, die gegen Bezahlung weltweit sogenannte Offshore-Gesellschaften mit Sitz in Panama oder anderen als «Steueroasen» bekannten Staaten an Privatpersonen vermittelt haben.

In einer von seiner Verteidigung vorgetragenen Einlassung zeigte sich der Angeklagte einsichtig und gestand eine Mitschuld. Er habe diese billigend in Kauf genommen – schliesslich habe er gewusst, dass Straftaten stattfinden könnten. Er bedauere seine Mitschuld. Die Bildung krimineller Vereinigungen streitet er jedoch ab.

Laut Anklage geht es um 13 Millionen Euro (derzeit rund 11,8 Millionen Franken), der Tatzeitraum liegt zwischen 2002 und 2019. Wesentlicher Bestandteil der angebotenen Dienstleistungen sei die Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten dieser Gesellschaften gewesen. Die Firmen hätten kein operatives Geschäft betrieben, sondern nahezu ausschliesslich der Verschleierung von Zahlungsflüssen und Kapitalanlagen gedient.

Offshore-Gesellschaften als Inhaber von Konten

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurden die Gesellschaften von den wirtschaftlich Berechtigten zur Begehung verschiedener Wirtschafts- und Steuerstraftaten genutzt, bei deutschen Kunden überwiegend zur Steuerhinterziehung. Die Offshore-Gesellschaften sollen als Inhaber von Bank- und Depotkonten fungiert haben, deren Kapitalerträge in Deutschland nicht ordnungsgemäss versteuert worden seien.

Im Frühjahr 2016 hatten die «Süddeutsche Zeitung» und weitere Medien des Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ) die Geschäfte der in Panama gegründeten Briefkastenfirmen offengelegt. Durch ein riesiges Datenleck waren der Zeitung 11,5 Millionen Dokumente zugespielt worden. Fast 400 Reporter aus mehr als 80 Ländern beteiligten sich an den Recherchen.

Dabei tauchten unter anderem die Namen von 140 Politikern und engen Vertrauten auf. In Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson. In Pakistan wurde Ministerpräsident Nawaz Sharif des Amtes enthoben.

Das ICIJ erhielt für die Enthüllungen der «Panama Papers» 2017 die höchste Auszeichnung im US-Journalismus, den Pulitzer-Preis. Die Enthüllungen lösten in vielen Ländern Steuerermittlungen aus und führten in der Folge auch in Deutschland zu zusätzlichen Steuereinnahmen in Millionenhöhe.

Mit Material von dpa.