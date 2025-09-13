Schweizer Firmen haben das erste Halbjahr gut überstanden. (Symbolbild) sda

Die grossen Schweizer Konzerne haben im ersten Halbjahr 2025 überraschend gute Ergebnisse vorgelegt. ABB, Novartis und UBS übertrafen die Erwartungen, während andere schwächelten.

Die Schweizer Grosskonzerne haben die ersten sechs Monate des Jahres 2025 gut überstanden, trotz der Anfang April von Donald Trump losgetretenen Zolloffensive am «Liberation Day». Die zweite Jahreshälfte dürfte jedoch schwieriger werden, denn seit Anfang August gelten bekanntlich Zölle in Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Importe.

Wie haben sich die Schweizer Unternehmen bisher geschlagen?

Von den 21 Unternehmen des SMI-Index, der die Large Caps der Schweizer Börse umfasst, erzielte die Mehrheit im gesamten ersten Halbjahr oder allein im zweiten Quartal Ergebnisse, die über den Prognosen der von der Agentur AWP befragten Analysten lagen.

Zu den Spitzenreitern zählen insbesondere der Elektrotechnikkonzern ABB, der Pharmakonzern Novartis und die Grossbank UBS, die die Erwartungen der Finanzwelt deutlich übertroffen haben.

Andere wie der Telekommunikationsanbieter Swisscom oder der Baustoffspezialist Holcim lieferten mehr oder weniger Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen ab. Derweil blieben der Bauchemiekonzern Sika und der Sanitärausrüster Geberit hinter den Konsensprognosen zurück.

Wie sehen die Aussichten für das Gesamtjahr 2025 aus?

Trotz der grossen Besorgnis über die von Washington gegen Schweizer Exporteure verhängten Zölle sind die meisten Unternehmen, die ihre Prognosen für das Gesamtjahr veröffentlicht haben, optimistisch. Neun Unternehmen haben ihre Finanzprognosen für 2025 bestätigt, drei haben sie angehoben und ebenso viele haben sie gesenkt.

Der Pharmazulieferer Lonza hat seine Prognosen für 2025 leicht nach oben korrigiert, während Novartis seine Zahlen zum zehnten Mal in Folge nach oben angepasst hat. Der Augenheilspezialist Alcon hat hingegen seine Jahresziele zum zweiten Mal nach unten korrigiert.

Was sagen die Experten?

«Die meisten im SMI gelisteten Unternehmen verfügen über Produktionsstätten in den USA, was die Auswirkungen der Zölle begrenzt», erklärte Arthur Jurus. Laut dem Anlagedirektor der Privatbank Oddo BHF Suisse ist «die direkte Exposition (der Schweizer Unternehmen gegenüber dem US-Markt) mit nur 1 bis 2 Prozent der Einnahmen begrenzt, und Pharmazeutika sind vorerst weiterhin von den Zöllen ausgenommen».

«Die Unternehmen haben die Zölle vorweggenommen, indem sie Waren positioniert und Lagerbestände in den USA aufgebaut haben, insbesondere im Luxussegment, um Störungen zu begrenzen», fügte der Experte der deutsch-französischen Bank hinzu.

Bern verhandle zudem aktiv über Zollbefreiungen, und der Markt rechne mit einer möglichen Lockerung. Die Pharmariesen Roche und Novartis planten zudem neue Investitionen in den Vereinigten Staaten, während Nestlé und Lindt auf lokale Fabriken setzen.

Für Stefan Meyer, Aktienökonom bei UBS, haben die Schweizer Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 trotz zahlreicher wirtschaftspolitischer Risiken «insgesamt robuste» Zahlen vorgelegt: «Die SMI-Unternehmen profitierten von einem soliden organischen Umsatzwachstum und operativen Margen, die durch eine breite globale Marktpräsenz und eine strenge Kostenkontrolle gestützt wurden.»

«Der am stärksten von der neuen US-Wirtschaftspolitik betroffene Sektor wäre der Gesundheitssektor, der jedoch noch von den neuen Zöllen ausgenommen ist», fügte Meyer hinzu. «Da die meisten SMI-Unternehmen den Grossteil ihrer in den USA verkauften Produkte direkt in den Vereinigten Staaten herstellen, erwarten wir auch für den SMI ein Gewinnwachstum im Jahr 2026.»

Wie sind die Erwartungen?

Die Frühindikatoren, die anhand von Umfragen unter Wirtschaftsakteuren ermittelt werden, sind derzeit aber gemischt. So ist das Barometer des KOF-Instituts im August nach einem Anstieg im Vormonat wieder zurückgegangen.

Die Autoren des Berichts sind der Ansicht, dass die Aussichten für den Export und die allgemeine Einschätzung der Geschäftsentwicklung unter der Einführung der US-Zölle Anfang August gelitten haben.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) zeichnet ein optimistischeres Bild und zeigt sowohl im Industrie- als auch im Dienstleistungssektor einen Anstieg. Nach Angaben des Berufsverbands Procure.ch und der UBS handelt es sich zwar um eine Stabilisierung, jedoch auf niedrigem Niveau.

Nach einem Anstieg von 0,9 Prozent im Jahr 2024 (saison-, kalender- und sportveranstaltungsbereinigt) rechnen Ökonomen für dieses Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 bis 1,3 Prozent. Für 2026 dürfte es zwischen +0,8 und +0,9 Prozent liegen.