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Zunhemend unsicheres Umfeld Schweizer Immobilienmarkt in robuster Aufwärtsbewegung

SDA

14.4.2026 - 07:49

Immobilienpreise legen im ersten Quartal weiter zu (Symbolbild)
Immobilienpreise legen im ersten Quartal weiter zu (Symbolbild)
Keystone

Am Schweizer Immobilienmarkt zeigen die Preise unverändert nach oben. Damit bestätigt er seine Rolle als stabilisierender Anker in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld.

Keystone-SDA

14.04.2026, 07:49

14.04.2026, 08:18

Im ersten Quartal 2026 seien die Transaktionspreise sowohl von Einfamilienhäusern wie auch von Eigentumswohnungen um 0,4 Prozent gestiegen, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Immobilienberatungsunternehmen IAZI.

Über die vergangenen zwölf Monate habe sich sowohl bei Häusern (+3,5%) als auch bei Eigentumswohnungen (3,7%) eine stabile Wertsteigerung und eine robuste Aufwärtsbewegung über alle Segmente und Regionen hinweg gezeigt.

Auch bei den Renditeliegenschaften habe sich die positive Entwicklung fortgesetzt, heisst es weiter. So seien Mehrfamilienhäuser sowie gemischt genutzte Wohn- und Gewerbeimmobilien im ersten Quartal zu 0,5 Prozent höheren Preisen gehandelt worden. Auf Jahressicht entspreche dies einem Wertzuwachs von 3,7 Prozent.

Aktuell bleiben Immobilien laut IAZI in einem Krisenumfeld gefragt und eine stabile Nachfrage bei begrenztem Angebot und tiefen Zinsen sorge für eine weiter hohe Zahlungsbereitschaft.

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