Milliarden fliessen ab Einkaufstourismus wird für viele Schweizer zur Notwendigkeit

Sven Ziegler

24.9.2025

Einkaufen im Ausland ist in der Schweiz weiterhin hoch im Kurs. 
Einkaufen im Ausland ist in der Schweiz weiterhin hoch im Kurs. 
sda

Trotz gesenkter Zollfreigrenze boomt der Einkaufstourismus. Laut einer Studie der Universität St. Gallen geben die Schweizer im Ausland so viel Geld aus wie noch nie – vor allem für Lebensmittel.

Sven Ziegler

24.09.2025, 12:34

24.09.2025, 12:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schweizer Einkaufstouristen gaben 2025 rund 9,3 Milliarden Franken im Ausland aus.
  • Trotz gesenkter Freigrenze stiegen die Ausgaben seit 2022 um 10 Prozent.
  • Hauptmotive sind tiefere Preise, grössere Auswahl und finanzielle Notwendigkeit.
Mehr anzeigen

Der Einkaufstourismus bleibt ein Massenphänomen – und wächst weiter. Laut einer neuen Studie der Universität St. Gallen haben Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2025 insgesamt 9,26 Milliarden Franken jenseits der Grenze ausgegeben. Das sind rund 10 Prozent mehr als bei der letzten Erhebung 2022, wie die Tamedia-Zeitungen zuerst berichten.

Besonders beliebt sind Lebensmittel, für die allein 4,13 Milliarden Franken ausgegeben wurden. Damit machen Nahrungsmittel 44 Prozent der gesamten Ausgaben im Ausland aus. Auch Drogerieartikel, Möbel, Kleidung und Medikamente stehen weit oben auf der Liste. Die Deutschschweizer zieht es bevorzugt nach Konstanz oder Weil am Rhein, wo sie etwa bei der Drogeriekette DM einkaufen. Westschweizer fahren gerne nach Pontarlier, Tessiner nach Como.

Im Durchschnitt geben die Konsumentinnen und Konsumenten pro Einkauf rund 229 Franken aus, etwas mehr als 2022. Gleichzeitig nehmen sie längere Anfahrtswege von durchschnittlich knapp 59 Kilometern in Kauf – der Einkaufstourismus beschränkt sich also längst nicht mehr auf Grenzregionen.

Grenz-Shopping geht trotz tieferer Zollgrenze weiter

Die Politik hatte Anfang 2025 versucht, gegenzusteuern, indem die Freigrenze für zollfreie Einkäufe von 300 auf 150 Franken halbiert wurde. Doch die Massnahme hat die Entwicklung nicht gebremst – im Gegenteil. Laut den Forschenden sind für viele Haushalte die tiefen Preise im Ausland schlicht notwendig. Über 50 Prozent der Befragten gaben an, finanziell auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen zu sein.

Dazu kommt der anhaltende Preisunterschied: Laut der Studie liegen die Kosten im Ausland durchschnittlich 40 Prozent tiefer als in der Schweiz. Wahrgenommen wird die Differenz sogar noch grösser – die Befragten schätzten sie auf rund 66 Prozent.

Damit bleibt der Einkaufstourismus nicht nur ein Ärgernis für den Schweizer Detailhandel, sondern auch ein Politikum. Im Kanton Thurgau fordern Gewerbevertreter schon länger die komplette Abschaffung der Freigrenze. Ob das den Milliardenstrom ins Ausland bremsen könnte, ist allerdings fraglich.

