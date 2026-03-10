Rüstungsindustrie fast auf RekordwertSchweizer Kriegsmaterialexporte schiessen in die Höhe
SDA
10.3.2026 - 09:00
Die Schweizer Rüstungsindustrie hat 2025 deutlich mehr Kriegsmaterial exportiert. Mit Lieferungen im Wert von 948,2 Millionen Franken erreichten die Ausfuhren fast den Rekordwert von 2022. Wichtigster Abnehmer war Deutschland, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt.
Keystone-SDA
10.03.2026, 09:00
10.03.2026, 09:34
SDA
Schweizer Unternehmen haben im vergangenen Jahr für 948,2 Millionen Franken Kriegsmaterial exportiert. Damit erreichen diese Ausfuhren fast den Rekordwert von 955 Millionen des Jahrs 2022.
Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte, war im vergangenen Jahr Deutschland der grösste Hauptabnehmer der vom Seco bewilligten Lieferungen. In dieses Land flossen Kriegsmaterialexporte im Wert von 386,4 Millionen Franken. Auf Platz zwei bis fünf folgen die USA, Ungarn, Italien und Luxemburg.
Die Exporte nach Europa machten 86,1 Prozent aller Ausfuhren aus, danach folgt der amerikanische Kontinent mit 10,4 Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahr entspricht der Wert von 948,2 Millionen Franken einer Zunahme um knapp 43 Prozent. Auf Platz zwei der Jahre mit den meisten Schweizer Kriegsmaterialausfuhren lag bisher das Jahr 2020 mit Exporten von 901,2 Millionen Franken.
