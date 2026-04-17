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Bodensee-Streit eskaliert Schweizer Schiffe boykottieren jetzt Konstanz

Sven Ziegler

17.4.2026

Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) legt vorerst nicht mehr in Deutschland an. 
Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) legt vorerst nicht mehr in Deutschland an. 
sda

Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) steuert Konstanz in diesem Sommer nicht mehr an. Auslöser ist ein jahrelanger Streit mit dem deutschen Betreiber BSB – über Geld, Tickets und gegenseitigen Respekt.

Sven Ziegler

17.04.2026, 11:46

17.04.2026, 13:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt fährt den Hafen von Konstanz in diesem Sommer nicht mehr an – Auslöser ist ein ungelöster Finanzstreit mit dem deutschen Betreiber BSB.
  • Die SBS hatte jahrelang aus Kulanz Passagiere mit deutschen Tickets mitgenommen, ohne dafür entschädigt zu werden – die BSB sieht das Problem anders.
  • Der Konflikt hat eine lange Vorgeschichte aus Streitigkeiten über Tickets, Fahrpläne und gegenseitige Zusammenarbeit – zuletzt wurde ein neuer Seepass ohne Schweizer Beteiligung eingeführt.
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Der Streit zwischen der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) und dem deutschen Konkurrenten BSB hat eine neue Dimension erreicht: Die SBS fährt den Hafen von Konstanz in diesem Sommer nicht mehr an. Das bestätigte SBS-Verwaltungsratspräsident Benno Gmür gegenüber der «Thurgauer Zeitung».

Auslöser ist ein ungelöster Finanzkonflikt. Schweizer Schiffe hatten auf dem Kurs von Konstanz Richtung Meersburg und Mainau jahrelang aus Kulanz auch Passagiere mitgenommen, die lediglich ein deutsches Ticket der BSB besassen. Bezahlt wurde die SBS dafür nie. «Wir haben das aus Kulanz getan. Wir dachten, wir können das mit der BSB finanziell regeln», sagt Gmür. Geregelt wurde nichts.

«Nicht mehr tragbar»

Für Gmür ist die Grenze erreicht: «Es ist nicht mehr tragbar für unsere Mitarbeitenden, welche die Touristen darauf aufmerksam machen mussten. Und für die Touristen ist es nicht tragbar, wenn sie stehen gelassen werden.»

Auf deutscher Seite sieht man die Sache anders. BSB-Geschäftsführer Norbert Reuter weist die Darstellung zurück: Die Schweizer Betriebe hätten die Strecke nach Meersburg und Mainau überhaupt erst selbst angeboten – obwohl die BSB diese Route bereits 18 Mal täglich bediene. «Wenn die SBS da fährt, muss sie das auf eigene Kosten tun.» Von einem Konflikt will Reuter nicht sprechen: «So ist der Wettbewerb», sagt er gegenüber SRF.

Seepass ohne Schweizer Zustimmung

Der aktuelle Streit ist nur der jüngste Ausläufer einer langen Reihe von Reibereien – über Kurse, Anlegegebühren, Fahrgastinformationen und Fahrpläne. Zuletzt sorgte ein neuer Seepass für Verärgerung: Die BSB führte die Jahreskarte gemeinsam mit den österreichischen Vorarlberg Lines ein – ohne die Schweizer Seite einzubeziehen. «Als ich mich entrüstete, sagte man mir, dass die BSB eh eine Stimmenmehrheit hätte. So habe man sich eine Sitzung sparen können», sagt Gmür.

Reuter räumt ein, das sei «unglücklich kommuniziert» gewesen. Gleichzeitig verweist er auf unterschiedliche Rahmenbedingungen: In Deutschland sei der öffentliche Verkehr ausgebaut und das Deutschland-Ticket eingeführt worden, was die Preise stark gesenkt habe. «Das Preisniveau ist in der Schweiz ein anderes.»

Gmür sieht das Grundproblem tiefer: «Seit Jahren scheitern Versuche, eine gemeinsame Tageskarte einzuführen. Der Kern liegt aus meiner Sicht bei den verschiedenen Mentalitäten.» Auch die Politik hat den Streit inzwischen aufgegriffen.

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