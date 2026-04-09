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Nach rückläufigem 2025 Schweizer Nutzfahrzeugmarkt legt im ersten Quartal wieder zu

SDA

9.4.2026 - 08:42

Im ersten Quartal 2026 wurden wieder mehr Nutzfahrzeuge in Verkehr gesetzt. (Symbolbild)
Im ersten Quartal 2026 wurden wieder mehr Nutzfahrzeuge in Verkehr gesetzt. (Symbolbild)
Keystone

Der Schweizer Markt für neue Nutzfahrzeuge hat nach einem rückläufigen Jahr 2025 im ersten Quartal 2026 wieder ein Wachstum erlebt. Zudem ist der Anteil rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge an den Verkäufen weiter gestiegen.

Keystone-SDA

09.04.2026, 08:42

09.04.2026, 10:30

Von Januar bis März 2026 wurden insgesamt 9406 Nutzfahrzeuge in Verkehr gesetzt, wie der Importverband Auto Schweiz am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Bei den schweren Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen lag der Anstieg sogar bei knapp 16 Prozent.

Der Anteil der rein elektrischen Fahrzeuge bei den schweren Nutzfahrzeugen lag im ersten Quartal bei 26,8 Prozent: Jeder vierte neu zugelassene Lastwagen fahre mit Strom, betont Auto Schweiz in der Mitteilung.

Die grosse Marktnachfrage in dieser Kategorie werde vom bisherigen Fördersystem erzeugt, so der Branchenverband. Anders sei es bei den leichten Nutzfahrzeugen, also den Lieferwagen und den leichten Sattelschleppern bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Dort sei das Wachstum bedeutend langsamer ausgefallen.

Weiterhin mit «angezogener Handbremse unterwegs» seien zudem die sogenannten «Bourgeois»-Fahrzeuge, schreibt Auto Schweiz weiter. Bei den nach dem Vorstoss von Alt-Nationalrat Jacques Bourgeois benannten Fahrzeugen handelt es sich um Nutzfahrzeuge, die wegen des Batteriegewichts ein Gesamtgewicht von 3,5 bis 4,25 Tonnen aufweisen.

Der Gesetzgeber und die Politik hätten erkannt, dass es weitere Hürden abzubauen gilt, um den Wechsel zu emissionsfreien Lieferwagen zu beschleunigen. Vor kurzem sei die Vernehmlassung über weitere Erleichterungen für «Bourgeois-Fahrzeuge» und ihre Chauffeure abgeschlossen worden, derzeit werte der Bundesrat die Antworten aus.

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