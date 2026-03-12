Plus 6 ProzentSchweizer Online-Handel legt erneut kräftig zu
SDA
12.3.2026 - 10:55
Der Einkauf übers Internet wächst weiter. Schweizer Konsumenten bestellten 2025 rund 6 Prozent mehr Waren online als im Vorjahr.
Keystone-SDA
12.03.2026, 10:55
12.03.2026, 11:02
SDA
Insgesamt liessen sich die Online-Shopper hierzulande meist Elektronik, aber auch Kleider und Lebensmittel im Wert von 15,8 Milliarden Franken nach Hause liefern. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch 14,9 Milliarden betragen.
Der Inlandumsatz von Schweizer Anbietern stieg dabei um 6 Prozent auf 13 Milliarden Franken, wie der Handelsverband.swiss am Donnerstag mitteilte. Der Auslandseinkauf bei ausländischen Händlern wuchs um 8 Prozent auf 2,8 Milliarden Franken.
Ausländisches Wachstum abgeflacht
Das Wachstum der ausländischen Anbieter habe sich damit deutlich abgeflacht. Im Vorjahr 2024 waren die Bestellungen bei Händlern aus dem Ausland noch um 18 Prozent gewachsen. Die Kleinpakete aus Asien machten mit circa 20 Millionen Paketen pro Jahr aber immer noch den Löwenanteil der ausländischen Pakete aus.
Die grössten Zugewinne auf dem Schweizer Markt verzeichnete wiederum der Branchenprimus Digitec Galaxus und festigte damit laut dem Verband die Vormachtstellung der Marktplatzhändler. Fast die Hälfte der Top-30-Onlinehändler seien demnach Marktplätze.
Aus Branchensicht wuchs der Bereich Heimelektronik mit einem Plus von 11 Prozent zum Vorjahr am stärksten und kommt auf einen Marktanteil von 28 Prozent. Es folgen die Kategorien Mode (16 Prozent) und Home Living (15 Prozent). Diese drei Non-Food-Branchen teilen sich knapp 60 Prozent des Schweizer Online-Markt auf.
Bessere Konsumlaune?
Für 2026 rechnen die Studienautoren zudem mit einem Wachstum im Online-Bereich von etwa 5 Prozent. Dazu beitragen soll auch eine weitere Aufhellung der Konsumentenstimmung.
Den tiefsten Wert der jüngeren Vergangenheit hatte die Konsumentenstimmung im vergangenen Jahr erreicht. Damals lag das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) publizierte Stimmungsbarometer im April 2025 bei -42,4 Punkten. Damals kündigte US-Präsident Donald Trump die ersten Zollerhöhungen an.
Mittlerweile hat sich die Stimmung der Schweizer Konsumenten wieder aufgehellt. Im Februar lag der Index der Konsumentenstimmung bei -30,4 Punkten.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik