Schweizer Pharmariesen horten massenhaft Medikamente in den USA

In der Weltwirtschaft scheint derzeit nichts mehr sicher, seitdem Donald Trump US-Präsident ist.

Die immer neuen Zoll-Ankündigungen versetzen auch die Schweizer Pharmaunternehmen in Alarmstimmung.

Die Branche hortet Medikamente und Vorprodukte in den USA und will verstärkt in US-Standorte investieren.