Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt

Keeper
Das BVG resp. die Pensionskassen sind gar nicht daran interessiert die Renten fÃ¼r Ihre DestinatÃ¤re zu erhÃ¶hen . Zu stark stehen deren Optimierung der eigenen LÃ¶hne im Vordergrund und die Versicherten werden stÃ¤ndig zur Ader gelassen (tieferer Umwandlungsatz etc.). Es ist ebenfalls verantwortungslos wie die Pensionskassen die Gelder investieren! Gegen 50% werden in Obligationen angelegt und bekanntermassen ist deren Rendite in den letzten 10 Jahren massiv gesunken. Der Anteil an Aktien mÃ¼sste massiv ausgebaut werden. Eine Ãœberarbeitung der BVG Indizes von Pictet ist schon lange angebracht (letzte Revision 2015). Aber auch hier schlÃ¤ft unsere Politik, leider!
Sevele
Keeper Was das eigene Volk betrifft, schlÃ¤ft unsere Regierung schon lange. Jetzt werden Einkommen angegeben in einer HÃ¶he welche angeblich der Schweizer verdient, das ist eine Frechheit. Ich habe nie aber nie so viel verdient ! Davon habe ich getrÃ¤umt ein solches Einkommen zu haben. Die reden d von 100'000.-- und mehr ! Wie lange mÃ¼ssen wir un noch verarschen lassen ? Und jetzt kommt der Clou: Sie wollen an diesen Flugzeugen festhalten und dem Trump noch UNSER Geld um die Nase streichen. Wann kÃ¶nnen wir diese Leute zur Rechenschaft ziehen ? Wir werden ausgeblutet, und die Regierung macht einfach weiter mit den Milliarden ins Ausland !!! Ich wÃ¼nschte mir endlich ein richtiges Aufbrausen des Volkes
Bohnenstange
Sevele Ein richtiger Volksaufstand? Davon kannst du in der CH nur trÃ¤umen! Das Volk ist zu trÃ¤ge. Und es hat zu viele Autos mit vier Auspuffrohren. Will heissen: Zu vielen geht es immer noch zu gut!
Was den F-35 anbelangt: Ich fÃ¼rchte, dass bei einer Abbestellung der Trump die ZÃ¶lle weiter erhÃ¶ht. Und dannâ€¦? ðŸ¤”
Suppechasper
Das ist wohl keine Ãœberraschung. Seit langem steht auch hier die Selbstverantwortung als wichtigster Punkt. Selber sparen fÃ¼r die Rente aufzustocken und alles mehrmals versteuern. Da die Politiker seit langem nur noch Parteipolitik und keine Sachpolitik mehr machen und kaum einer dieser Politiker nur einen Hauch Ahnung hat wie diese 3 SÃ¤ulen zusammenspielen und wo welche Vorgaben verankert sind wird es auch immer nur Opposition gegen eine Ã„nderung / Fortschritt geben. Diese drei SÃ¤ulen waren mal genial und dem Zeitgeist angepasst. Nun hat sich vieles verÃ¤ndert darum mÃ¼sste man auch da was der heutiger Zeit anpassen.
Kululu
Aus diesem Grund, raus aus der Schweiz weit weg.
Vielen Dank Schweiz fÃ¼r die schÃ¶nen Jahre aber ich hab es gesehen ich bezahle meine Steuern in einem gÃ¼nstigeren Landâ€¦..natÃ¼rlich mit meinem Schweizer Geld.
Bohnenstange
Das ist Betrug am Volk! MÃ¶chte wetten, dass sich die LÃ¶hne der CEO der verschiedenen Kassen in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt habenâ€¦ ðŸ’°ðŸ¥¸
schrind
Jetzt fehl das Geld. DafÃ¼r 25 BMW und ein Flugi ohne Garage.
Bluenews-Leser_26
Auch ich komme mit AHV & PK auf 50% meines letzten Gehaltes,
ohne Einberechnung des damaligen 13.!
Die meisten Rentner sind verheiratet und erhalten eine gekÃ¼rzte AHV-
Rente, was schwer wiegt! Diese Rentner werden verarscht!
Die kumulierte Einkommenssteuer, fast ohne AbzÃ¼ge, belastet
noch mehr, ganz zu schweigen vom irrationalen Eigenmietwert,
wo es zutrifft!
Urs27
Es gilt auch heute noch "spare in der Zeit, so hast du in der Not.
Es funktionierte beim "Normalverdienenden" noch nie, dass man von der Rente der 1. und 2. SÃ¤ule leben konnte. Die 3. SÃ¤ule braucht es zunehmend.
Das Beispiel erwÃ¤hnt unter "Kritischen Bemerkungen" ist wahrscheinlich basierend auf dem veralteten Leistungsprimat einer genossenschaftlich organisierten PK.
Fricktaler
Alle die in ihren Kommentaren Ã¼ber die Politiker wettern, sollten diese auch adressieren. Es sind bekanntlich nicht die Linken, die den Selbstbedienungsladen sprich 2. SÃ¤ule nicht reformieren wollen,. Die BÃ¼rgerlichen wollen doch ihre PfrÃ¼nde nicht selber eliminieren, dies liegt natÃ¼rlich nicht in deren Sinne. Jeder der Kommentatoren sollte sich mit der Gesetzgebung des BVG auseinandersetzten, dann wÃ¼rde er feststellen, das dies der grÃ¶sste Selbstbedienungsladen der Versicherungen ist, oder anders ausgedrÃ¼ckt, die WohltÃ¤ter der BÃ¼rgerlichen.
robbingwood0815
Fricktaler Korrekt so.
Nur ist indifferentes Â«Linken-BashingÂ» lÃ¤ngst der vielbeliebste Volchs-Sport.
Wichtiger als Erkenntnis ist jederzeit die BemÃ¼hung, einen idealen SÃ¼ndenbock zu finden. (und sei's noch so abstrus widersinnig â€“ illu: Â«die Linken sollen tschuld sein am ZolldebakelÂ»??, harrharr â€“ Â«bedeppter geht nichtÂ»)
(von der Frucht der Unkenntnis narkotisiert â€“ die Â«armen BÃ¼rger von SchildaÂ» mÃ¼ssen immer den GrÃ¶ssten helfen, nidwor)
HaHi
Pensionskassen: unterschiedlich gut bezÃ¼glich Leistung, hohe Verwaltungskosten wegen der vielen Pensionskassen und Wechsel zu einem neuen Arbeitgeberâ€¦ es gibt nur eine LÃ¶sung: die FREIE Pensionskassenwahl.
Das kÃ¶nnte zudem eine LÃ¶sung fÃ¼r Personen bringen, deren Lohn zu klein ist, um bei der Pensionskasse versichert zu sein.
Mehr Wettbewerb durch Freiheit!
Argus49
Eines steht fest:
Die kleinen Leute sind je lÃ¤nger je mehr die Dummen im ganzen Umzug.
Wenn man beobachtet, welcher Aktionismus fÃ¼r die Wirtschaft gerade wieder lÃ¤uft. Und man soll glauben, dass KKS u.a. dies auch fÃ¼r das Volk tun.
Eveline58
Wieso immer 100000-150000 und Mann? Es gibt auch Frauen, die Kinder grossgezogen haben und dementsprechend keine oder fast keine PK haben. Das erwirtschaftlich Kapital wird auch immer kleiner. Nach 44 Jahren Arbeit bleibt da nicht vielâ€¦.
Tunixer
Was bin ich froh habe ich mir das Pensionskassen Geld auszahlen lassen! Es ist einfach nicht mehr normal, wie wir beschissen und verarscht werden!
Flioppanniest79
Meine Idee: Pensionskassen weg, dafÃ¼r eine vernÃ¼nftige AHV.
Squirrel24
Weshalb sehen wir nur Beispiele fÃ¼r SalÃ¤re oberhalb von 100000 Fr. pro Jahr? Die Mehrheit der Schweizer verdient zwischen 60 und 9000 Fr. pro Jahr. Wie trifft es den die "normalen" Pensionierten?
Dumeufle9
Dieser Beitrag wurde in meinen Augen,ohne genaue AbklÃ¤rungen und Recherchen geschrieben,und dient eher der Panikmache.
Woher kommen zum Beispiel die Daten fÃ¼r einen 40% Verlust ?
Betrifft es auch die heutigen,oder erst die zukÃ¼nftigen Rentner.
Ich selbst bin auch seit dem Jahre 2000 Rentner,und muss zugeben,dass ich seither keine RentenerhÃ¶hung mehr erhalten habe.
Also keinen Teuerungsausgleich auf die Pensionskasse.Diese Reduktion ist Tatsache,und betrifft sicher viele.
Aber eine so reisserische Ueberschrift ist nicht notwendig.
Der Rentenabbau kommt schleichend,und nicht plÃ¶tzlich mit 40%,von heute auf morgen.
Grutina81
Warum vergleicht die VZ nicht mal LÃ¶hne zwischen 40,000 und 70,000 LÃ¶hne. Die oberen LÃ¶hne konnten sich genug erwirtschaften und werden nicht am Hungertuch Nagen.
Korrektur23
Einmal mehr ein reisserischer Titel, der so jedoch nicht stimmt. Statt "Renten brechen ein â€“ so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt" mÃ¼sste er heissen "Renten brechen ein - so hart trifft es zukÃ¼nftige Schweizer Pensionierte". Auf die BVG-Renten bereits Pensionierter haben die schlecht Rendite der Anlagen und der sinkende Umwandlungssatz keinen Einfluss. FÃ¼r diejenigen, die der Pensionierung erst entgegenblicken, ist es allerdings hart.
Dumeufle9
Korrektur23 Sie haben Recht.
Genau dies meinte ich mit meinem Kommentar.
Ich verstehe auch nicht,warum immer wieder solche,nicht genau recherchierte BeitrÃ¤ge verÃ¶ffentlicht werden.
Pionampau93Herby6
Viele wollen nur temporÃ¤r arbeiten. Sie nennen das life balance, das ist fÃ¼r sie wichtig und die Arbeitgeber machen da mit. Absolut kein Erbarmen.
Dumeufle9
Warum kÃ¶nnte man nicht allen VermÃ¶genden Personen,einfach keine Pensionskassenrente ,und im Besonderen keine AHV Rente mehr bezahlen ?
Ich denke so an Leute ,mit einem VermÃ¶gen von mehr als 4 Millionen.
Zuviel......denken Sie mal darÃ¼ber nach,was Sie verdienen und multiplizieren dies mit einer mit viel GlÃ¼ck zu erwartenden Rentenzeit von 30 Jahren.
Mit verdienen meinte ich nicht heutigen Renten,sondern LÃ¶hne ,die heute bezahlt werden.