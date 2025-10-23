Beim Skifahren geht es hoch hinaus - und auch die Eintrittspreise steigen leicht. (Achivbild) Keystone

Die Schweizer Skigebiete drehen an der Preisschraube: Tageskarten und Saisonabos kosten in diesem Winter im Schnitt zwei bis fünf Prozent mehr. Der Trend zu dynamischen Preisen setzt sich fort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Skipreise steigen laut dem Verband «Seilbahnen Schweiz» im Schnitt um zwei bis fünf Prozent.

Immer mehr Skigebiete setzen auf dynamische Tarife – wer früh bucht, zahlt deutlich weniger.

Trotz Teuerung blickt die Branche optimistisch auf den Winter und hofft auf frühen Schneefall. Mehr anzeigen

Die Preise für Ski-Tageskarten und Saisonabonnemente dürften in diesem Winter in der Schweiz um zwei bis fünf Prozent höher sein als im Winter 24/25. Das sagt der Schweizer Seilbahnverband gestützt auf eine Stichprobe bei 60 Seilbahnunternehmen.

«Seilbahnen Schweiz»-Direktor Berno Stoffel führte diese Woche auf Anfrage aus, die Preise der Tagestickets für Erwachsene stiegen laut dieser Erhebung um zirka zwei bis drei Prozent. Dies je nachdem, ob die Tickets frühzeitig gekauft würden oder am Schalter vor Ort. «Die Preise für die Saisonabonnemente steigen hingegen um drei bis fünf Prozent».

Der Trend hin zu «dynamischen Preisen» in den Schweizer Skigebieten setze sich fort, sagte Stoffel weiter. Mit dynamischen Preisen ist gemeint, dass der Preis beispielsweise einer Tageskarte vom Zeitpunkt abhängt, zu dem man sie kauft, und vom Datum, an dem man die Bergbahnen benutzen will.

Generell gilt, dass die Preise tiefer sind, je früher man kauft, und höher, je mehr Leute an einem bestimmten Tag Ski fahren wollen – etwa an Wochenenden. Auch mittelgrosse Skigebiete entschieden sich vermehrt für dieses Preismodell, sagt Stoffel. Allerdings würden die Saisonskipässe immer wichtiger, bemerkt Stoffel.

Vor zwei Jahren hatte der Seilbahnverband bekanntgegeben, schon jedes zweite grosse Schweizer Skigebiet setze auf dynamische Preise.

Die Deutsche Presseagentur DPA schrieb kürzlich, in Österreichs grossen Skigebieten stiegen die Preise in diesem Winter um vier Prozent – teilweise auch stärker. Die dortige Tourismusbranche erwarte dennoch eine starke Nachfrage. In Deutschland müssten Skifahrer mit ähnlichen Zuwächsen rechnen. Die Preise bewegten sich jedoch in Deutschland auf einem niedrigeren Niveau.

Verband hofft auf frühen Schnee

Wenn die meteorologischen Bedingungen auch in diesem Winter wieder gut seien, sei der Verband optimistisch für die bevorstehende Wintersaison, sagt «Seilbahnen Schweiz»-Direktor Stoffel. Im vergangenen Jahr resultierte bei den Schweizer Seilbahnen mit 26,3 Millionen Ersteintritten der beste Winter seit über fünfzehn Jahren.

Die Branche hofft auch in diesem Jahr, dass es früh schneit: «Die Lust der Wintersportlerinnen und -sportler steigt mit dem ersten Schneefall», so Stoffel. Ein Blick auf die Webseite von Schweiz Tourismus zeigt, dass etliche grosse Schweizer Skigebiete die Saison im November eröffnen wollen.

In drei Gletscher-Skigebieten kann man bereits fahren. Auch das Skigebiet Diavolezza – ohne Gletscher – ist geöffnet, allerdings nur am Wochenende und am Mittwoch. An den anderen Tagen trainiert dort die Schweizer Ski-Nationalmannschaft.