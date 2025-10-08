  1. Privatkunden
Trumps Zollhammer Probleme für Schweizer Uhrenindustrie im wichtigsten Exportmarkt

SDA

8.10.2025 - 06:33

Schweizer Luxus-Uhren bald noch teurer? Rolex-Uhren in einem Geschäft in New York. (Archivbild)
Schweizer Luxus-Uhren bald noch teurer? Rolex-Uhren in einem Geschäft in New York. (Archivbild)
Bild: Keystone/AP Photo/Yuki Iwamura

Die Schweizer Uhrenindustrie sieht sich angesichts der US-Zölle mit Schwierigkeiten konfrontiert. Bislang zeigte sich die Branche aber laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte widerstandsfähig.

Keystone-SDA

08.10.2025, 06:33

08.10.2025, 06:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Uhrenindustrie geht laut einer neuen Studie nicht nur wegen Trumps Zollhammer auf schwierigere Zeiten zu.
  • Hinzu kommen der starke Franken, eine auch in anderen Regionen sinkende Nachfrage und eine steigende Preissensibilität bei der Kundschaft.
Mehr anzeigen

Seit August 2025 gelten in den USA Einfuhrzölle von 39 Prozent auf Schweizer Uhren. Das ist ein Schlag für den wichtigsten Exportmarkt der Uhrenbranche. Hinzu kommen der starke Franken, eine auch in anderen Regionen sinkende Nachfrage und eine steigende Preissensibilität bei der Kundschaft, wie Deloitte in der am Mittwoch veröffentlichten Studie schreibt.

Im letzten Jahr wurden Uhren im Wert von 4,4 Milliarden Franken in die USA exportiert. Der grösste Exportmarkt für Schweizer Uhren machte demnach fast 17 Prozent der weltweiten Schweizer Uhrenexporte aus.

Auf den Fehler folgt die Erkenntnis. So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Auf den Fehler folgt die ErkenntnisSo hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Höhere Preise

Die Branche zeige sich aber bislang resilient: Der Wert der exportierten Uhren sank zwischen Januar und August 2025 laut Deloitte im Vergleich zum Vorjahr jedenfalls bisher um vergleichsweise leichte 1,0 Prozent.

Laut dem Unternehmensberater ist das ein Zeichen dafür, dass grosse Käufe und Lageraufstockungen auf Vorrat stattgefunden haben, bevor die US-Zölle eingeführt wurden. Die Zölle dürften aber in der Folge zu substanziellen Preiserhöhungen bei führenden Schweizer Marken in den USA führen, prognostiziert die Studie. Dies könnte die dortige Nachfrage in Zukunft empfindlich dämpfen.

Neue Märkte

Es gebe aber auch Lichtblicke. So entwickle sich etwa der Markt für Occasionsuhren dynamisch. So hätten rund 40 Prozent der befragten Personen aus der Generation Z angegeben, dass ein Kauf einer gebrauchten Uhr geplant sei.

Wachstumspotenzial sehe die Branche zudem in Indien und Mexiko. Während Indien mit einem Exportplus von 7 Prozent weiterhin boome, etabliert sich Mexiko als neues Zentrum in Lateinamerika mit Exporten von mittlerweile 337 Millionen Franken im letzten Jahr.

Die Studie basiert auf Befragungen von 111 Branchenführern sowie 6500 Personen in 13 Ländern, wie es hiess.

Trump will 100% Zölle auf Pharmaprodukte verhängen

Trump will 100% Zölle auf Pharmaprodukte verhängen

STORY: Laut einer Mitteilung von US-Präsident Donald Trump wird ab dem 1. Oktober 2025 auch ein US-Zoll von 100 Prozent auf importierte Marken-Arzneimittel gelten. Der Zoll solle entfallen, wenn ein Pharmaunternehmen mit dem Bau einer Fabrik in den USA begonnen habe, schreibt Trump auf seiner Online-Plattform.     Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland vfa warnt vor den Auswirkungen der möglichen Zölle auf die Branche.   Sie hätten gravierende Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten, verteuerten die Produktion von Arzneimitteln und gefährdeten die Versorgung von Patientinnen und Patienten – sowohl in den USA als auch in Europa, so der Verband. Schon jetzt sehe man, dass Investitionen in Deutschland eingefroren würden.   Der Branchenverband der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie VCI nannte die Ankündigung einen Tiefpunkt für die Handelsbeziehungen mit den USA.   In dem im August ausgehandelten Zollabkommen einigten sich die Europäische Union und die USA darauf, dass für die meisten EU-Produkte ein Zollsatz von 15 Prozent gilt.  Wenn der 15-Prozent-Deal nicht auch für Pharmaprodukte gelte, sei er nichts wert, so ein Vertreter des VCI.   Laut dem Verband haben die deutschen Pharmaunternehmen letztes Jahr Produkte im Wert von knapp 28 Milliarden Euro exportiert. 

26.09.2025

Mehr zum Thema

«Die Schweiz ist schwach». Swatch-Chef kritisiert erneut Bundesrat wegen Zollhammer

«Die Schweiz ist schwach»Swatch-Chef kritisiert erneut Bundesrat wegen Zollhammer

Zoll-Politik zwingt Firmen zum Spagat. Trump bringt Rolex & Co. ins Wanken

Zoll-Politik zwingt Firmen zum SpagatTrump bringt Rolex & Co. ins Wanken

Trump-Zollhammer gegen Schweiz. Unternehmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle

Trump-Zollhammer gegen SchweizUnternehmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle