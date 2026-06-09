  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Durch SpaceX-Börsengang Schweizer Weltraumfirmen wollen abheben – doch es gibt ein grosses Problem

SDA

9.6.2026 - 13:43

Eine Nutzlastverkleidung für die Raumfahrt liegt in der Montagehalle von Beyond Gravity im luzernischen Emmen. (Archivbild)
Eine Nutzlastverkleidung für die Raumfahrt liegt in der Montagehalle von Beyond Gravity im luzernischen Emmen. (Archivbild)
Keystone

Mit dem geplanten Börsengang der US-Raumfahrtfirma SpaceX am Freitag blickt die Welt auf die Raumfahrtbranche. Weniger bekannt ist, dass auch in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Weltraumfirmen entstanden sind.

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:43

09.06.2026, 14:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zahl der Schweizer Weltraum-Start-ups hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
  • Besonders stark ist die Schweiz bei Satellitentechnik, Raumfahrt-Hardware und der Auswertung von Weltraumdaten.
  • Fachleute sehen grosses Potenzial, kritisieren aber fehlendes Kapital und zu wenig politische Unterstützung.
Mehr anzeigen

Bei privaten Weltraumfirmen kommen einem zuerst US-Unternehmen wie SpaceX von Milliardär Elon Musk oder Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos in den Sinn. Rund um diese Vorreiter ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl weiterer Unternehmen entstanden, die Geschäfte rund um den Weltraum betreiben.

Einen besonderen Schub erhielt die Branche durch die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX. Dadurch konnten die Kosten für den Transport ins All um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. War der Weltraum zuvor weitgehend Regierungen und Grosskonzernen vorbehalten, können heute auch kleinere Firmen mitmischeln.

Weltraumwirtschaft ist vielfältig

Weltraumfirmen allein auf Satelliten und Raketen zu reduzieren, greift zu kurz. Diese bilden zwar die Grundlage vieler Anwendungen, darüber hinaus umfasst die Branche jedoch ein deutlich breiteres Spektrum. Üblicherweise wird zwischen den Bereichen Upstream (Infrastruktur) und Downstream (Anwendungen) unterschieden.

Vereinfacht gesagt umfasst der Upstream-Bereich alles, was in den Weltraum befördert wird, etwa Raketen oder Satelliten. Beim Downstream werden die im All gewonnenen Daten oder Signale auf der Erde genutzt und weiterverarbeitet. Beispiele sind Wetterdaten oder GPS-Signale.

Die alte und neue Schweizer Weltraumwirtschaft

Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition in der Raumfahrt. So gehörte sie 1975 zu den Gründungsländern der europäischen Weltraumorganisation ESA. Bekanntester Vertreter ist die ehemalige Ruag Space, die heute unter dem Namen Beyond Gravity firmiert. Das Unternehmen fertigt unter anderem die Spitzen der europäischen Ariane-Trägerraketen.

Daneben gibt es zahlreiche Zulieferer. Dazu zählen etwa der Antriebsspezialist Maxon mit einem bedeutenden Raumfahrtgeschäft oder der Westschweizer Zulieferer Apco. Diese Unternehmen sind eher der etablierten Weltraumbranche zuzuordnen.

Noch wenig bekannt sind dagegen die zahlreichen Jungfirmen in der Schweiz. Dank der intensiven Forschung an den beiden ETH in Zürich und Lausanne sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Weltraumunternehmen entstanden. Entsprechend konzentrieren sie sich vor allem auf den Raum Zürich und die Genferseeregion.

Viele Neugründungen

Seit Mitte der 2010er-Jahre ist die Zahl der Firmengründungen im Weltraumbereich deutlich angestiegen. Wurden in den 1990er- und 2000er-Jahren jährlich fünf bis zehn Unternehmen gegründet, liegt die Zahl inzwischen bei knapp 20 pro Jahr, wie dem «Swiss Space Ecosystem Report 2024» zu entnehmen ist.

Besonders stark ist die Schweiz im Bereich Hardware. Zu nennen ist hier etwa das Unternehmen DPhi Space, das an Rechenzentren im Weltall arbeitet. Grössere Bekanntheit erreichte zuletzt auch Clearspace, die Technologien zur Beseitigung von Weltraumschrott entwickelt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung von Daten aus dem Weltraum. Beispiele hierfür sind Reor20, die Flutvorhersagen macht, oder Correntics für das Management von Lieferketten.

Am erfolgreichsten am Markt behauptet sich derzeit Swissto12. Das 2011 aus der EPFL hervorgegangene Unternehmen stellt mit seiner 3D-Drucktechnologie Hochfrequenz-Komponenten, Antennen und komplette Satellitensysteme her und verfügt inzwischen auch international über eine starke Vernetzung.

Rückenwind durch SpaceX-Börsengang möglich

Am meisten fehle der Schweizer Weltraumbranche noch die Sichtbarkeit in einer breiteren Öffentlichkeit, sagte Nanja Strecker, Leiterin des Start-up-Inkubators ESA BIC Switzerland, der Nachrichtenagentur AWP. Der Börsengang von SpaceX könnte dies ändern, denn dieser «dürfte die Sichtbarkeit und Attraktivität des gesamten Raumfahrtsektors erhöhen und damit auch der Schweizer Industrie Rückenwind geben», sagte Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile.

In der Raumfahrtbranche selbst sei bereits eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar, so Strecker weiter. Ein Überspringen auf den öffentlichen Diskurs sieht sie derzeit allerdings noch nicht.

Finanzierung oft schwierig

Auch wenn die Kosten für Raketenstarts deutlich gesunken sind, bleibt das Weltraumgeschäft in der «Regel kosten- und forschungsintensiv und erfordert Zeit», schreibt die Bank Raiffeisen in einer Studie zur Weltraumwirtschaft. Wie bei vielen anderen Jungunternehmen sei die Kapitalbeschaffung schwieriger als in den USA. Zudem sei die Risikokapital-Kultur in Europa und insbesondere in der Schweiz weniger ausgeprägt.

In den USA steht nicht nur deshalb deutlich mehr Kapital zur Verfügung. Die US-Regierung begann bereits vor mehr als einem Jahrzehnt damit, den privaten Raumfahrtsektor gezielt zu fördern. Europa hinkt dieser Entwicklung weiterhin hinterher. «Die Funktionsweisen der Behörden und Institutionen sind oft viel zu langsam und bürokratisch», sagte Nanja Strecker. Dies sei ein deutlicher Wettbewerbsnachteil.

Gleichzeitig erkennt sie positive Signale. Länder wie Frankreich und Deutschland hätten den Handlungsbedarf erkannt und investierten inzwischen Milliardenbeträge in den Sektor, und dies nicht nur in die Verteidigung. Eine ähnliche Entwicklung würde sie sich auch für die Schweiz wünschen. Hier fehle es derzeit noch an einem gemeinsamen Ziel und an der nötigen Koordination, damit die Schweizer Weltraumfirmen auch wirklich abheben können.

Meistgelesen

Mit diesem PR-Interview erklärt Patrick Fischer die Covid-Affäre
Gefährliche Raupen breiten sich aus – erstmals ganzer Schweizer Wald befallen
Ein Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen

Videos aus dem Ressort

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schock bei Aargauer Industriekonzern. Firmenchef Alexander Pieper (42) überraschend verstorben

Schock bei Aargauer IndustriekonzernFirmenchef Alexander Pieper (42) überraschend verstorben

Erstmals seit Ende März. Benzinpreise sinken unter die Marke von 2 Franken

Erstmals seit Ende MärzBenzinpreise sinken unter die Marke von 2 Franken

Gesundheitskosten, Miete, Steuern. Das sind die grössten Geldsorgen der Schweizerinnen

Gesundheitskosten, Miete, SteuernDas sind die grössten Geldsorgen der Schweizerinnen