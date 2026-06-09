Eine Nutzlastverkleidung für die Raumfahrt liegt in der Montagehalle von Beyond Gravity im luzernischen Emmen. (Archivbild) Keystone

Mit dem geplanten Börsengang der US-Raumfahrtfirma SpaceX am Freitag blickt die Welt auf die Raumfahrtbranche. Weniger bekannt ist, dass auch in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Weltraumfirmen entstanden sind.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zahl der Schweizer Weltraum-Start-ups hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Besonders stark ist die Schweiz bei Satellitentechnik, Raumfahrt-Hardware und der Auswertung von Weltraumdaten.

Fachleute sehen grosses Potenzial, kritisieren aber fehlendes Kapital und zu wenig politische Unterstützung. Mehr anzeigen

Bei privaten Weltraumfirmen kommen einem zuerst US-Unternehmen wie SpaceX von Milliardär Elon Musk oder Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos in den Sinn. Rund um diese Vorreiter ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl weiterer Unternehmen entstanden, die Geschäfte rund um den Weltraum betreiben.

Einen besonderen Schub erhielt die Branche durch die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX. Dadurch konnten die Kosten für den Transport ins All um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. War der Weltraum zuvor weitgehend Regierungen und Grosskonzernen vorbehalten, können heute auch kleinere Firmen mitmischeln.

Weltraumwirtschaft ist vielfältig

Weltraumfirmen allein auf Satelliten und Raketen zu reduzieren, greift zu kurz. Diese bilden zwar die Grundlage vieler Anwendungen, darüber hinaus umfasst die Branche jedoch ein deutlich breiteres Spektrum. Üblicherweise wird zwischen den Bereichen Upstream (Infrastruktur) und Downstream (Anwendungen) unterschieden.

Vereinfacht gesagt umfasst der Upstream-Bereich alles, was in den Weltraum befördert wird, etwa Raketen oder Satelliten. Beim Downstream werden die im All gewonnenen Daten oder Signale auf der Erde genutzt und weiterverarbeitet. Beispiele sind Wetterdaten oder GPS-Signale.

Die alte und neue Schweizer Weltraumwirtschaft

Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition in der Raumfahrt. So gehörte sie 1975 zu den Gründungsländern der europäischen Weltraumorganisation ESA. Bekanntester Vertreter ist die ehemalige Ruag Space, die heute unter dem Namen Beyond Gravity firmiert. Das Unternehmen fertigt unter anderem die Spitzen der europäischen Ariane-Trägerraketen.

Daneben gibt es zahlreiche Zulieferer. Dazu zählen etwa der Antriebsspezialist Maxon mit einem bedeutenden Raumfahrtgeschäft oder der Westschweizer Zulieferer Apco. Diese Unternehmen sind eher der etablierten Weltraumbranche zuzuordnen.

Noch wenig bekannt sind dagegen die zahlreichen Jungfirmen in der Schweiz. Dank der intensiven Forschung an den beiden ETH in Zürich und Lausanne sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Weltraumunternehmen entstanden. Entsprechend konzentrieren sie sich vor allem auf den Raum Zürich und die Genferseeregion.

Viele Neugründungen

Seit Mitte der 2010er-Jahre ist die Zahl der Firmengründungen im Weltraumbereich deutlich angestiegen. Wurden in den 1990er- und 2000er-Jahren jährlich fünf bis zehn Unternehmen gegründet, liegt die Zahl inzwischen bei knapp 20 pro Jahr, wie dem «Swiss Space Ecosystem Report 2024» zu entnehmen ist.

Besonders stark ist die Schweiz im Bereich Hardware. Zu nennen ist hier etwa das Unternehmen DPhi Space, das an Rechenzentren im Weltall arbeitet. Grössere Bekanntheit erreichte zuletzt auch Clearspace, die Technologien zur Beseitigung von Weltraumschrott entwickelt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung von Daten aus dem Weltraum. Beispiele hierfür sind Reor20, die Flutvorhersagen macht, oder Correntics für das Management von Lieferketten.

Am erfolgreichsten am Markt behauptet sich derzeit Swissto12. Das 2011 aus der EPFL hervorgegangene Unternehmen stellt mit seiner 3D-Drucktechnologie Hochfrequenz-Komponenten, Antennen und komplette Satellitensysteme her und verfügt inzwischen auch international über eine starke Vernetzung.

Rückenwind durch SpaceX-Börsengang möglich

Am meisten fehle der Schweizer Weltraumbranche noch die Sichtbarkeit in einer breiteren Öffentlichkeit, sagte Nanja Strecker, Leiterin des Start-up-Inkubators ESA BIC Switzerland, der Nachrichtenagentur AWP. Der Börsengang von SpaceX könnte dies ändern, denn dieser «dürfte die Sichtbarkeit und Attraktivität des gesamten Raumfahrtsektors erhöhen und damit auch der Schweizer Industrie Rückenwind geben», sagte Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile.

In der Raumfahrtbranche selbst sei bereits eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar, so Strecker weiter. Ein Überspringen auf den öffentlichen Diskurs sieht sie derzeit allerdings noch nicht.

Finanzierung oft schwierig

Auch wenn die Kosten für Raketenstarts deutlich gesunken sind, bleibt das Weltraumgeschäft in der «Regel kosten- und forschungsintensiv und erfordert Zeit», schreibt die Bank Raiffeisen in einer Studie zur Weltraumwirtschaft. Wie bei vielen anderen Jungunternehmen sei die Kapitalbeschaffung schwieriger als in den USA. Zudem sei die Risikokapital-Kultur in Europa und insbesondere in der Schweiz weniger ausgeprägt.

In den USA steht nicht nur deshalb deutlich mehr Kapital zur Verfügung. Die US-Regierung begann bereits vor mehr als einem Jahrzehnt damit, den privaten Raumfahrtsektor gezielt zu fördern. Europa hinkt dieser Entwicklung weiterhin hinterher. «Die Funktionsweisen der Behörden und Institutionen sind oft viel zu langsam und bürokratisch», sagte Nanja Strecker. Dies sei ein deutlicher Wettbewerbsnachteil.

Gleichzeitig erkennt sie positive Signale. Länder wie Frankreich und Deutschland hätten den Handlungsbedarf erkannt und investierten inzwischen Milliardenbeträge in den Sektor, und dies nicht nur in die Verteidigung. Eine ähnliche Entwicklung würde sie sich auch für die Schweiz wünschen. Hier fehle es derzeit noch an einem gemeinsamen Ziel und an der nötigen Koordination, damit die Schweizer Weltraumfirmen auch wirklich abheben können.