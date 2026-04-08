Die Verzögerungen bei der Auszahlung von Arbeitslosengeldern bestehen weiterhin, werden laut dem Bund aber immer kleiner. (Themenbild) Keystone

Seit Anfang Jahr stockt die Auszahlung der Arbeitslosengelder in der Schweiz. Ein neues IT-System hat das Seco in ernste Schwierigkeiten gebracht – und Betroffene, die ohnehin in einer schwierigen Lage sind, warten bis heute auf ihr Geld. Nun äussert sich der zuständige Direktor.

Adrian Reusser, Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Anfang Jahr kämpft das Seco mit einem neuen IT-System , das die pünktliche Auszahlung von Arbeitslosengeldern massiv verzögert hat.

Besonders betroffen sind Personen, die sich neu anmelden – ein ohnehin langer Prozess, der durch die technischen Probleme weiter verlängert wurde.

Die Stabilitätsprobleme sind behoben, Geschwindigkeitsprobleme bleiben jedoch bestehen – ein konkretes Datum für die vollständige Normalisierung gibt es nicht. Mehr anzeigen

Seit Anfang Jahr ist bei der Auszahlung der Arbeitslosengelder der Wurm drin. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat bei Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), nachgefragt.

Es hat massive Probleme gegeben bei der Auszahlung der Arbeitslosengelder. Was ist passiert?

Jérôme Cosandey: Wir haben am 6. Januar flächendeckend ein neues System eingeführt. Und da hat es Systeminstabilitäten gegeben. Im Januar verursachte das grosse Probleme. Beispielsweise war die Plattform Job-Room, wo die Versicherten ihre Dokumente einreichen können, nicht verfügbar. Das heisst, bei den Kassen haben wir diese Dokumente nicht behandeln können. Heute sind wir in einer neuen Situation: Wir haben diese Stabilitätsprobleme nicht mehr. Die Versicherten können ihre Dokumente einreichen, unsere Mitarbeitenden können mit dem arbeiten. Wir haben aber nach wie vor Geschwindigkeitsprobleme. Wir haben zudem weiterhin Arbeitsschritte, die verbessert werden können.

Wie viele Menschen waren und sind betroffen?

Das Problem betrifft vor allem Personen, die sich neu über eine Arbeitslosenkasse anmelden. Das ist ein langer Prozess, der auch vor der Einführung des neuen Systems im Schnitt etwa sechs Wochen gedauert hat. Sie müssen viele Unterlagen einreichen: Arbeitgeberbescheinigung, Lohnbescheinigung, vielleicht Bescheinigungen von anderen Sozialversicherungen wie der IV. Für uns ist es sehr schwierig zu sagen, wie viele Personen wegen der Systemprobleme warten und wie viele aus anderen Gründen warten.

Inwiefern ist das Problem behoben?

Im Moment sind wir mit den Zahlungen auf Kurs – dank eines ausserordentlichen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Kassen, aber auch bei den RAV. Das ist einmal erfreulich, auch für die Betroffenen, aber natürlich ist das kein Zustand, den wir lange bewahren wollen. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir nach wie vor an der Geschwindigkeit arbeiten, dass wir die Prozesse vereinfachen, damit diese Last reduziert wird. Die Kassen stellen jetzt auch neue Mitarbeitende ein, damit die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden kann.

Seit dem Beginn der Probleme sind drei Monate vergangen. Warum ist dieses System überhaupt so eingeführt worden? Wieso ist nicht vorher geprüft worden, dass es wirklich reibungslos läuft?

Wir haben das sehr sorgfältig geprüft, sowohl die Belastung des Systems als auch die Prozesse. Aber man muss sich vorstellen: Es ist ein Wechsel von einem System, das in den 1980er-Jahren gebaut worden ist und das noch mit F10-Tasten und ohne Maus funktionierte, zu einem System, das total SAP-basiert ist. Das ist natürlich eine sehr grosse Umstellung. Wir haben antizipiert, dass es am Anfang Kinderkrankheiten gibt. Wir haben aber nicht antizipiert, dass die Probleme, die im Januar auftraten, das System derart durchschütteln.

Bei den Betroffenen handelt es sich um arbeitslose Personen, die sonst schon in einer schwierigen Lage sind – und jetzt fehlt ihnen auch noch das Geld. Ist das nicht ein bisschen fahrlässig oder unsensibel?

Ich bedaure wirklich sehr, dass wir diese Personen aufgrund der später ausgezahlten Gelder einem zusätzlichen Stress aussetzen. Sie können sicher sein: Wir haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Im Gegenteil: Unsere Mitarbeitenden sind sehr motiviert, die Betroffenen zu unterstützen.

Können Sie sagen, wann alle Probleme behoben sind?

Ich wünschte, ich könnte es sagen, aber wir haben leider keine Kristallkugel. Wir sehen, dass der Trend in die richtige Richtung geht. Wir sehen, wie viel Potenzial wir noch bei der Geschwindigkeit haben. Wir sehen, welche Prozesse verbessert werden können. Aber es ist jetzt schwierig, etwas zu sagen. Es wird graduell jede Woche besser, aber es wird noch mehrere Wochen brauchen, bis wir wirklich in einer normalen Situation sind.

Und der Wechsel, der hat sich gelohnt?

Der Wechsel auf eine ausbaufähige neue Plattform war notwendig und wichtig. Nun sind wir auch in der Lage, neue gesetzliche Anforderungen aufzunehmen.