Sie stecken in Handys, Motoren und Kampfjets: Die sogenannten Seltenen Erden sind das stille Rückgrat der Hightech-Wirtschaft. Weil China fast alles kontrolliert, wird aus den Metallen ein geopolitischer Machtfaktor.

Ihre Förderung ist aufwendig und umweltschädlich.

China dominiert den Markt und nutzt diese Macht zunehmend politisch. Mehr anzeigen

Sie heissen Neodym, Praseodym, Cerium oder Dysprosium und sind für die Wirtschaft von morgen unabdingbar: Die Metalle der Seltenen Erden sind eine Reihe von Elementen, die etwa für die Produktion von Windkraftgeneratoren, Elektroautos oder Kampfjets gebraucht werden.

China dominiert seit Jahren den Weltmarkt in diesem Bereich – und setzt diese Macht im Handelsstreit mit den USA mittlerweile offen ein.

Was sind Seltene Erden?

Insgesamt 17 Elemente zählen zu den Seltenen Erden. Die Eigenschaften der einzelnen Metalle unterscheiden sich, unter dem Sammelbegriff zusammengefasst werden sie, weil die Elemente häufig zusammen vorkommen. Jedes einzelne dieser Metalle hat Eigenschaften, die es für die Industrie wertvoll machen. Teils sind sie unersetzlich.

Europium etwa wird für Fernsehbildschirme gebraucht, Cerium zum Polieren von Glas, Lanthan für Katalysatoren in Benzinmotoren. Aus Neodym und Dysprosium werden Magneten für Off-Shore-Windräder hergestellt. Seltene Erden finden sich auch in Drohnen, Festplatten, Elektromotoren, Teleskoplinsen, Raketen oder Jagdflugzeugen.

Sind sie wirklich selten?

Jein. Grundsätzlich kommen die meisten Seltenen Erden in der Erdkruste vergleichsweise häufig vor. In einer Bewertung aus dem Jahr 2024 schätzt das US-Institut United States Geological Survey (USGS) die weltweiten Vorkommen auf mindestens 110 Millionen Tonnen, davon 44 Millionen in China, dem bei weitem grössten Produzenten der Welt.

Weitere 22 Millionen Tonnen liegen demnach in Brasilien, 21 Millionen in Vietnam, zehn Millionen in Russland und sieben Millionen Tonnen in Indien. In Europa gibt es zudem enorme, nicht erschlossene Vorkommen in Skandinavien. Die entscheidende Frage ist, ob sich der Abbau wirtschaftlich lohnt – denn der Aufwand und die Folgekosten für die Umwelt sind hoch.

Was macht die Produktion so schwierig?

Seltene Erden sind in der Regel in Verbindungen in Erzschichten enthalten. Problematisch ist die Gewinnung der Seltenen Erden in möglichst reiner Form aus dem abgebauten Erz. Dafür sind chemische Prozesse häufig unter Anwendung von Säuren nötig.

Die Verfahren sind komplex und haben zahlreiche Nebeneffekte: Es entstehen radioaktive Isotope und giftige Abwässer; die Gegenden um die Produktionsgebiete gleichen häufig Mondlandschaften. Die Förderung von Seltenen Erden in Deutschland gilt Experten zufolge aus Umweltgründen als nicht möglich.

Chinas Dominanz

China ist mit Abstand Weltmarktführer bei Seltenen Erden. Das Land verfügt über grosse Vorkommen, hat vor allem aber über die Jahre durch massive staatliche Investitionen ein grosses Netzwerk zur Veredelung von Rohmaterialien aufgebaut. Zudem hält China viele Patente für dafür benötigte Technologien. Viele andere Produzenten Seltener Erden exportieren diese deshalb nach der Gewinnung nach China. Und diese Dominanz ist mittlerweile ein offen eingesetztes Druckmittel.

Auf die hohen Zölle von US-Präsident Donald Trump reagierte Peking mit Ausfuhrbeschränkungen für Seltene Erden. Zwischenzeitlich zeichnete sich eine Einigung der beiden grössten Volkswirtschaften ab, dann weiteten die chinesischen Behörden jedoch die Ausfuhrbeschränkungen auch auf Maschinen und Technologien für den Abbau und die Verarbeitung von Seltenen Erden aus.

Dabei ist diese Gefahr seit Jahren bekannt: China setzte bereits 2010 in einem Territorialstreit mit Japan auf einen Exportstopp von Seltenen Erden. 2019 drohte den USA Ähnliches im Kontext der damaligen Handelsstreitigkeiten.

Folgen auch für andere Staaten

Für die US-Industrie sind Seltene Erden ein wunder Punkt. Die USA dominierten selbst jahrelang den Weltmarkt, mittlerweile sind sie aber auch hochgradig abhängig von Importen. Besonders kritisch wäre eine Knappheit der Rohstoffe für die US-Rüstungsindustrie. Zugleich sind weltweit weitere Industriezweige von den chinesischen Exportbeschränkungen betroffen, in Deutschland vor allem die Autoindustrie.

Die EU verhandelt deshalb ebenfalls mit China, in dieser Woche besucht eine Delegation aus Peking Brüssel. Neben dem Aufbau eigener Produktions- und Verarbeitungskapazitäten – welcher durch die chinesischen Beschränkungen massiv erschwert wird – setzt die EU vor allem auch auf Recycling von Seltenen Erden.