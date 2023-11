Die Baustelle des Elbtowers an den Elbbrücken im Hamburger Hafen ist von der Insolvenz der Signa-Tochter betroffen. Das Projekt ruht derzeit. Keystone

Die Signa-Tochter Signa Real Estate Management Germany GmbH hat nach offiziellen Angaben einen Insolvenzantrag gestellt. Signa baut etwa in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower.

Die Signa Real Estate Management Germany GmbH verwaltet und entwickelt Immobilien der Signa-Gruppe. Laut der Online-Veröffentlichung zu Insolvenzbekanntmachungen ist sie auch als Bauträger tätig. Im Geschäftsjahr 2021 arbeiteten dort einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger zufolge 139 Menschen.

Signa baut etwa in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower. Medienberichten zufolge soll der in der Schweiz lebende deutsche Milliardär Klaus-Michael Kühne, der in Signa investiert hat, planen, das Projekt zu übernehmen.

Zur Unternehmensgruppe gehört auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. Die Immobilienbranche hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen zu kämpfen – auch die Signa-Gruppe blieb davon nicht verschont.

Welche Folgen die Insolvenz der Signa Real Estate Management Germany GmbH für weitere Teile der Signa-Gruppe hat, blieb zunächst unklar. Wie am Montag aus einer Online-Veröffentlichung zu Insolvenz-Bekanntmachungen hervorging, wird der Berliner Rechtsanwalt Torsten Martini zum Insolvenzverwalter bestellt.

Auf mehrere Anfragen, ob auch andere Teile der Signa-Gruppe insolvent seien, reagierte Signa nicht.

