Dicker Bonus für die Singapore-Airlines-Angestellten: Hier startet ein A-380 der generösen Fluggesellschaft vom Zürcher Flughafen. Archivbild: KEYSTONE

Wer für Singapore Airlines arbeitet, kann sich glücklich schätzen: Wegen des gewinnträchtigen letzten Geschäftsjahres erhalten die Angestellten einen Bonus, der sich sehen lassen kann.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Singapore Airlines hat seinen Gewinn um 24 Prozent auf 2,42 Milliarden Franken gesteigert.

Die Angestellten bekommen einen Bonus von 6,65 Monatsgehältern.

Für drei Pandemie-Jahre gibt es jeweils ein halbes Monatsgehalt, also maximal 1,5 Monatsgehälter, als Ausgleich für Entbehrungen. Mehr anzeigen

Singapore Airlines hat am 15. Mai die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr verkündet: Demnach hat die Fluggesellschaft einen Gewinn von 2,67 Milliarden Dollar eingeflogen, was 2,42 Milliarden Franken entspricht. Das seien 24 Prozent über dem Gewinn des Vorjahres, berichtet «Business Insider».

Das Ergebnis ist ein Rekord für Singapore Airlines, von dem auch die Angestellten profitieren sollen: Sie bekommen zum einen 6,65 Monatsgehälter als Bonus für diesen Erfolg. Zum anderen werden drei Pandemie-Jahre mit ihren auch finanziellen Einschränkungen im Nachhinein mit einem halben Monatsgehalt verdankt.

Geste des guten Willens

Diese Geste des guten Willens sei eine «Anerkennung für das Engagement, die harte Arbeit und die Opfer unserer Angestellten inklusive der Gehaltseinbussen während der Pandemie», wird ein Sprecher der Airline zitiert. Wer also lange genug dabei ist, bekommt 1,5 Monatsgehälter drauf und liegt am Ende bei einer Sonderzahlung von 8,15 Monatsgehältern.

Singapore Airlines hat in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 laut «Business Insider» einen Verlust von 2,75 Milliarden Dollar (2,49 Milliarden Franken) eingefahren. Im September 2020 hätten etwa die Piloten Gehaltseinbussen von bis zu 60 Prozent hingenommen, was 400 Arbeitsplätze gesichert haben soll. Heute werde fast wieder so viel geflogen wie vor Corona.