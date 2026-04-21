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Flughafen Zürich Skyguide reduziert wegen technischen Störung Anflugkapazität

SDA

22.4.2026 - 04:41

Wegen eines technischen Problems müssen die Fluglotsen auf ein manuelles Verfahren zurückgreifen. Das benötigt laut der Flugsicherung Skyguide mehr Zeit. (Archivbild)
Wegen eines technischen Problems müssen die Fluglotsen auf ein manuelles Verfahren zurückgreifen. Das benötigt laut der Flugsicherung Skyguide mehr Zeit. (Archivbild)
Bild: Keystone

Skyguide hat die Anflugkapazität am Flughafen Zürich am Mittwoch ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert. Im Laufe des Vormittags will die Flugsicherung über den weiteren Verlauf informieren.

Keystone-SDA

22.04.2026, 04:41

22.04.2026, 05:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Flugsicherung Skyguide hat die Anflugkapazität am Flughafen Zürich am Mittwoch ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert.
  • Grund: Ein technisches Problem im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf beeinträchtigt die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf Zürich.
  • Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.
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Grund für die Reduzierung ist ein technisches Problem im Kontrollzentrum, wie Skyguide in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Das Problem im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH beeinträchtige die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf Zürich, schrieb die Flugsicherung. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.

Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstützt, zeigt Maschinen mit grösseren Verspätungen laut Skyguide nicht zuverlässig an. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit.

Die Techniker der Flugsicherung arbeiten laut Mitteilung an der Behebung des Problems. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.

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