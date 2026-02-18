  1. Privatkunden
Per Ende April Migros-Dienst stellt Betrieb ein – 400 Stellen betroffen

SDA

18.2.2026 - 12:34

Smood stellt den Betrieb ein. 
Smood stellt den Betrieb ein. 
KEYSTONE

Der Essenslieferdienst Smood, der zur Migros Genf gehört, zieht endgültig den Stecker. Per Ende April wird der Betrieb eingestellt. Über 400 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle.

Keystone-SDA

18.02.2026, 12:34

18.02.2026, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Smood stellt den Betrieb per Ende April definitiv ein.
  • Über 400 Stellen sind betroffen, darunter rund 370 Kuriere.
  • Für die Mitarbeitenden wurde ein Sozialplan mit der Gewerkschaft Syndicom vereinbart.
Mehr anzeigen

Der zur Migros gehörende Essenslieferdienst Smood stellt seinen Betrieb definitiv ein, und zwar per Ende April. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens habe sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für eine Weiterführung gefunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind über 400 Stellen.

Bis zur Einstellung sollen App und Lieferdienst wie gewohnt weiterlaufen. Für die Belegschaft wurde in Absprache mit der Gewerkschaft Syndicom ein Sozialplan vereinbart.

Smood hatte bereits im Januar die mögliche Betriebsschliessung angekündigt und ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Gemäss den damaligen Angaben sind über 400 Stellen betroffen, darunter rund 370 Kuriere in mehr als 25 Schweizer Städten. Der zur Migros Genf gehörende Anbieter kämpfte seit längerem mit strukturellen Defiziten und starkem Wettbewerb im Liefermarkt.

