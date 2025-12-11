  1. Privatkunden
DE

Pause verlängert SNB belässt Leitzins bei null Prozent

SDA

11.12.2025 - 09:30

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins bei 0 Prozent.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins bei 0 Prozent.
sda

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert ihre Zinspause. Nach zuvor sechs Senkungen in Folge tastet die SNB die Zinsen am Donnerstag erneut nicht an. Der Leitzins bleibt bei 0,00 Prozent. Aber die SNB will weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren.

Keystone-SDA

11.12.2025, 09:30

11.12.2025, 09:32

