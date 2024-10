SNB führt neue Banknötli ein

Ab 2030 führt die SNB neue Banknötli ein. Die Nationalbank beginnt damit mit der Entwicklung der zehnten Banknotenserie.

Die Nationalbank beginnt damit mit der Entwicklung der zehnten Banknotenserie. Mehr anzeigen

So viel kostet die Entwicklung der neuen Banknoten Was kostet die Entwicklung der neuen Banknotenserie? Die SNB kann noch keine genauen Kosten im Bezug auf die Entwicklung der neuen Banknoten nennen. Sie gehe aber davon aus, das sich die Kosten im mittlerer zweistelliger Millionenbereich bewegen werden. Schlegel sagt: «Es ist klar, das Bargeld zu produzieren nicht gratis ist.»

10.24 Uhr Die Tausender Note bleibt im Umlauf Aus dem Publikum kam eine Frage auf: Da bei der letzten Einführung der Note wurde die 2000er-Note abgeschafft. Wird nun auch die Tausendernote nicht mehr produziert? Die SNB antwortet: Die Tausendernote wird immer noch gebraucht und die SNB sieht keinen Grund, die Note abzuschaffen. Etwa die hälfte der genutzten Noten ist die Tausendernote. Das zeigt, die Schweiz braucht die Tausendernote nicht nur um an der Kasse zu bezahlen, sondern auch als Wertanlage.

10.17 Uhr Die SNB glaubt an den Bestand des Bargeldes in der Zukunft Die SNB sei überzeugt, dass das Bargeld weiterhin einen wichtigen Wert in der Gesellschaft als Zahlungsmittel und Wertanlage haben wird. Dabei soll auch die Sicherheit der Nötli gewährleistet werden. Ob neue Sicherheitsmerkmale auf den neuen Nötli eingesetzt werden, ist unklar.

10.09 Uhr Die Farben für die Noten bleibt gleich Die Farben der Noten sollen gleich bleiben. Jede Höhenlage der Schweiz ziert eine andere Note. So soll auf dem Tausendernötli die Hochgebiete abgebildet werden, auf dem Hunderter Nötli die Voralpen, auf der 50er-Note der Jura und auf dem 200er-Nötli das Gebirge. Auf dem Zwanziger soll das Mittelland abgebildet werden und auf dem Zehner die Tieflangen.

SNB lanciert Wettbewerb für neue Banknotenserie Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will eine neue Banknotenserie entwickeln und lanciert dazu einen Gestaltungswettbewerb. Ausgegeben werden sollen die neuen Noten frühestens Anfang der 2030er-Jahr, wie die SNB am Mittwoch mitteilte. Vom Jura, übers Mittelland bis zu den Alpen: das seien die Schauplätze der Bilder auf den neuen Noten. Tiere, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft sollen abgebildet werden.

Neue Nötli für die Schweiz – Jetzt beginnt die Entwicklung Martin Schlegel, Präsident des SNB-Direktoriums sagt: «Gemäss unserer Erfahrung überlebt eine Banknotenserie etwa 15 Jahre. Die heutige Banknotenserie hat somit die Hälfte ihrer Zeit erreicht.» Die Entwicklung der neuen Banknoten dauert einige Zeit. Deswegen startet die SNB jetzt schon mit der Entwicklung. Die neuen Banknoten seien noch nicht gestaltet. Deswegen gäbe es einen Wettbewerb um das Designe. Das Thema ist die Schweiz und ihre Höhenlage.

10.03 Ab 2030 neue Banknoten Die Schweizerische Nationalbank will eine neue Banknotenserie entwickeln und lanciert dafür einen Gestaltungswettbewerb. Ausgegeben werden sollen die neuen Noten frühestens Anfang der 2030er-Jahr, wie die SNB am Mittwoch mitteilte.

10.00 Medienkonferenz live Ab 2030 will die SNB neue Banknötli einführen. Die SNB informiert jetzt live. Mehr anzeigen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will eine neue Banknotenserie entwickeln und lanciert dazu einen Gestaltungswettbewerb. Ausgegeben werden sollen die neuen Noten frühestens Anfang der 2030er-Jahr, wie die SNB am Mittwoch mitteilte.

Die neue Banknotenserie wird laut der SNB unter dem Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» lanciert. Sie soll sich der einzigartigen Topografie der Schweiz widmen.

Konkret seien das für die 10-Franken-Note die Tiefenlagen, für die 20-Franken-Note das Mittelland, für die 50-Franken-Note der Jura, für die 100-Franken-Note die Voralpen. Für die 200-Franken-Note steht das Gebirge und für die 1000-Franken-Note das Hochgebirge im Fokus.

So lautet die Aufgabe, welche die SNB im Gestaltungswettbewerb stellt. Von Februar bis Juli 2025 können die Wettbewerber Banknotentwürfe ausarbeiten. Anschliessend folgt die Auswertung, wie es hiess. Die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner soll dann mit der weiteren Ausarbeitung der Banknotenentwürfe beauftragt werden.

«Bargeld nicht wegzudenken»

Im Herbst 2026 will die SNB das Wettbewerbsergebnis bekanntgeben und dann frühestens Anfang der 2030er-Jahre erste Noten ausgeben. Der SNB stelle in Sachen Sicherheit, Funktionalität und grafischer Gestaltung hohe Anforderungen an die neue Serie, hiess es weiter. Unter anderem brauche es Sicherheitsmerkmale, die leicht zu erkennen und schwer zu fälschen seien. Zudem müssten sie leicht voneinander unterscheidbar sein.

«Bargeld ist aus der Schweiz nicht wegzudenken. Bargeld ist und bleibt ein beliebtes Zahlungsmittel», sagte der neue SNB-Präsident Martin Schlegel an einer Medienkonferenz. Deshalb sei die sicherheitstechnische Weiterentwicklung und Neugestaltung der Banknoten zentral und gestützt auf das Mandat der SNB, die Bargeldversorgung zu gewährleisten, auch selbstverständlich.